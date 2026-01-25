Ракеты для ПВО нужны ежедневно: Зеленский назвал главную цель ударов РФ по Украине

Россия продолжает наносить удары по территории Украины. Главной целью агрессора остается энергетика и дома украинцев.

Чтобы противостоять врагу, нашему государству необходимы ракеты для систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Главные мишени, куда бьет Россия сейчас, – наша энергетика, критическая инфраструктура, жилые дома", – подчеркнул президент.

Российский террор продолжается

Украинский лидер добавил, что только в течение этой недели Россия применила более 1700 ударных дронов, более 1380 управляемых авиабомб и 69 ракет различных типов для атак по Украине.

"Каждый массированный удар России может стать разрушительным. Поэтому ракеты к системам ПВО нужны ежедневно, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, во время сегодняшнего визита в Вильнюс будет координация действий с региональными партнерами – Литвой и Польшей, чтобы усилить поддержку Украины. Президент добавил, что продолжается работа с каждым лидером для укрепления общих позиций, ведь угроза со стороны России должна быть четко осознана всеми.

"Спасибо всем, кто помогает нам стоять крепко", – резюмировал глава государства.

