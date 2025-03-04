'Украинский след' в первом импичменте Трампа: почему его обвиняли в давлении на Зеленского и как история с заморозкой помощи повторяется

Президент США Дональд Трамп однажды уже объявлял о приостановлении поставок военной помощи для Украины, и так же на фоне разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это было в 2019 году и в конце концов привело к тому, что демократы в Палате представителей инициировали республиканцу импичмент.

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Тогда в Сенате не нашлось нужного количества голосов для отстранения президента, однако, как и в этот раз, его обвиняли в давлении на лидера страны, находящейся в войне. OBOZ.UA решил напомнить события того времени, в которых просматривается "украинский след".

Давление на Зеленского и первый импичмент Трампа

Призывы к импичменту Дональда Трампа в Палате представителей американского Конгресса звучали неоднократно с момента его вступления в должность в январе 2017 года. В сентябре же 2019-го в США разразился очередной политический скандал, на этот раз связанный с обвинениями Трампа в злоупотреблении своими полномочиями. Отмечалось, что он делал это для получения компрометирующих материалов против оппонента на предстоящих президентских выборах 2020 года – Джо Байдена, бывшего вице-президента США, в обмен на предоставление Украине финансовой и военной помощи.

В период с мая по август 2019-го Трамп и его личный адвокат Руди Джулиани пытались убедить окружение новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и его самого возобновить расследование деятельности Хантера Байдена – сына Джо Байдена. 25 июля между лидерами состоялся телефонный разговор, во время которого Трамп лично попросил Зеленского "посодействовать расследованию" коррупционных связей семьи Байдена и передать полученные данные его команде.

Об этой просьбе стало известно благодаря рапорту информатора – анонимного сотрудника разведывательного сообщества США, – у которого упомянутый телефонный диалог вызвал подозрения. Ссылаясь на данные, полученные от многочисленных сотрудников Белого дома, он рассказал, что президент США, используя свои полномочия, пытался склонить Украину к вмешательству в выборы 2020 года.

С его слов СМИ писали, что в телефонном разговоре с Зеленским республиканец пытался оказывать на него давление, чтобы тот инициировал расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Кроме того, Белый дом якобы попытался ограничить доступ к информации о содержании телефонной беседы, придав ей повышенный гриф секретности.

Директор национальной разведки, которому был передан рапорт информатора, не отправил его в Конгресс США, хотя, согласно действующему законодательству, был обязан направить документ на рассмотрение в комитеты по разведке Палаты представителей и Сенату.

На то время спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября инициировала расследование, которое должно было предшествовать объявлению импичмента. Трамп назвал его "охотой на ведьм". Под давлением обвинений Белый дом был вынужден опубликовать стенограмму разговора Трампа и Зеленского.

Скандальная беседа и остановка помощи Украине

Телефонный диалог между 45-м президентом США и шестым президентом Украины в 2019 году спровоцировал международный скандал. Обнародованная стенограмма подтвердила, что американский лидер просил украинского коллегу "разобраться" в вопросе Байдена, который в то время был одним из наиболее вероятных соперников Трампа на президентских выборах 2020 года.

Согласно документу, республиканец призвал президента Украины сотрудничать с его адвокатом Руди Джулиани и напомнил о расследовании бывшего генпрокурора Виктора Шокина в отношении украинской энергетической компании Burisma, в наблюдательном совете которой работал Хантер Байден.

"Есть много разговоров о сыне Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать больше об этом. Поэтому, если бы вы могли сделать что-то вместе с генпрокурором, было бы здорово. Байден хвастался, что остановил обвинение, если бы вы могли взглянуть на это... Это мне кажется ужасным", – так Трамп комментировал это дело.

Зеленский в ответ обещал президенту США, что новый генпрокурор Украины "будет на 100% его человеком, он изучит ситуацию".

На этом фоне стало известно, что еще за неделю до того диалога с Зеленским, в июле 2019 года, Трамп дал указание приостановить военную помощь Украине. В контексте дальнейших переговоров заморозка, очевидно, имела целью оказывать прямое или косвенное давление на украинские власти с целью расследования дела Хантера Байдена. Трамп эти обвинения тоже отвергал.

В конце концов инициатива объявить ему импичмент провалилась: 5 февраля 2020 года Сенат США не поддержал решение, поскольку не нашлось нужного количества голосов для отстранения президента. Выборы тогда все равно выиграл Байден.

Комментируя избрание демократа и заявление его 50-летнего сына Хантера, который сообщил, что он стал фигурантом расследования по обвинениям в манипуляциях с налогами, Трамп вспомнил скандальный разговор, похваставшись, что он оказался "более идеальным".

"Теперь оказалось, что мой телефонный звонок к президенту Украины, который многие, в том числе и я, назвали "идеальным", был даже лучше. Я предусмотрел коррупцию Байдена и сказал позвонить генеральному прокурору (Украины.– Ред.), который, возможно, знал о коррупции во время мистификации импичмента", – высказался он в Twitter (ныне соцсеть X).

В 2025 году экс-информатор ФБР, свидетельствовавший против Байдена по делу Burisma, получил шесть лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 марта 2025 года стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Решение касается всей техники для Сил обороны – которая еще не была отправлена и находится в транзитных зонах, прежде всего оно заденет ракеты к ПВО и снаряды для артиллерии и HIMARS.

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