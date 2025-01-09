Імперія цивілістів завдає удару господарникам у відповідь через 22 роки!

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Дарт Стефанчук зміг переконати 248 імперського сенату та скасувати прикрий недоробок ордена-школи "донецьких" господарників – Господарський кодекс, який вони змогли протягнути в 2003 навіть попри вето Дарта Кучми.

Батл між академічними прихильниками орденів (шкіл) цивільного та господарського права тривав з 2021, коли 131 "сенатор" підступно подали свій законопроект 6013 "помсти ситхів" попри шалений опір круглих столів прихильників "старої" радянської республіки та їх священного ГК.

"Господарники" виступали за модернізацію ГК, тобто оновлення редакції, але не надавали свій проект. "Цивілісти" бажали назавжди скасувати, щоб його норми про поставку та підряд "старої" радянської республіки не заважали робити "рул-оф-лоу" модного імперського Цивільного кодексу.

Тим часом практикуючи юристи запасалися попкорном, бо давно були в таборі "ПОХ": ГК майже не використовується і має лише бланкетні норми на нові закони, окрім згадки про існування деяких орг.форм.

Що ж прийняли "сенатори"?

А хз, на сайті ВР ще не опубліковані порівняльні таблиці. Під час підготовки законопроєкту до 2 читання до нього будо подано понад 1,2к поправок, з яких комітетом враховано 108 та відхилено 1096 пропозицій. Приблизні розклади:

ГК скасовується з дати публікації закону 6013, але сам закон вводиться в дію з 2026. Що буде цей 2025 рік, якщо ГК скасували, а цей закон не діє – не зрозуміло.

Дається також 5 років на те, щоб орг.форми підприємств "старої" республіки ГК реорганізувалися в ТОВ чи АТ шляхом приєднання/злиття/перетворення або нафіг ліквідувалися.

Забороняється створення "старих" орг.форм приватного, малого, індивідуального чи сімейного, дочірнього, орендного, колективного, державного, казенного, комунального, спільного, іноземного підприємства, підприємства об’єднання громадян, споживчої кооперації, підприємств з іноземними інвестиціями, фермерського господарств, КСП. Ну ви і так не планували створювати таку "дичину" без належного правового регулювання?

Окрім заборон, цивілісти прибрали в лоно свого табору деякі "фішки" з ГК:

Усілякі там концерни, консорціуми та інши об’днання юр.осіб переводять в Цивільний кодекс

Право господарського відання та оперативного управління трансформуються в договори оренди, управління або навіть узуфрукту по активам, якими володіють держави чи громади і на цих більш "цивільних" правах передаються на позабалансові рахунку перетворених державних чи комунальних підприємств в ТОВки.

Ще в закон 6013 перенесли норми ГК про поняття суб’єкту господарювання та адміністративно-господарських санкції.

Що зміниться для приватного сектору?

Єдина по суті зміна - "ортодоксальні" орг.форми 90-х, зареєстровані по класифікатору в ЄДР, як приватні, колективні, спільні, іноземні підприємства потрібно буде реорганізувати в дозволені форми господарського товариство. Навіщо було в принципі прибирати форми дочірні, юр.особи публічного права (комунальні та державні підприємства) не досі зрозуміло і чому ЦК повинен встановлювати перелік орг.форм?

Як було би правильно зробити?

Скасувати ГК та прийняти предметні Корпоративний та Регуляторний кодекси замість десятків окремих законів.

В Корпоративному кодексі детально врегулювати орг.форми приватного та публічного права, корпоративні відносини, кодифікувати в особливій частині існуючи закони про ТОВ, АТ, кооперативи, громадські формування.

В Регуляторному кодексі кодифікувати існуючи різноманітні закони про ліцензування, авторизації, особливості регулювання різних секторів економіки.