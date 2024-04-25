Министр агрополитики Сольский подал в отставку на фоне коррупционного скандала: что известно

Подозреваемый в коррупционном преступлении министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский написал заявление об отставке. Документ датирован 25 апреля, то есть заявление написано уже после оглашения Сольскому подозрения в коррупции.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Также он опубликовал фотокопию заявления Сольского.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины", – говорится в сообщении. По словам Стефанчука, заявление министра рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.

Сольского подозревают в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке обогатиться еще на одном участке на 190 млн грн. При этом подозрения объявлены не только министру, но и "двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления". По данным СМИ, речь идет о заместителе Сольского Маркияне Дмитрасевиче и экс-председателе Госгеокадастра Александре Колотилине.

О подозрениях Сольскому и сообщникам огласили 23 апреля. При этом Высший антикоррупционный (ВАКС) суд 24 апреля не избрал меру пресечения министру.

По данным следствия, преступная группа уничтожила документы, предоставлявшие двум госпредприятиям в Сумской области право постоянного пользоваться землей, и соответственно составили акт о самовольном занятии этих участков. После этого подконтрольные чиновники Госгеокадастра Сумской области передали участки в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю.

При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения. Такая сделка предоставила в 2017-2021 годах участникам схемы доступ к 1250 земельным участкам общей площадью 2493 га. На тот момент их стоимость оценивалась более чем в 291 млн грн.

Сам глава Министерства аграрной политики и продовольствия свою вину отрицает. В заявлении СМИ он утверждал, что события, которые описывает НАБУ, касаются 2017-2018 годов, когда он работал адвокатом и якобы не имел отношения к использованию земли, о которой идет речь.

Николаю Сольскому 44 года, он родился в селе Росохи Львовской области. Имеет юридическое образование, с 2003 по 2014 год был гендиректором юридической фирмы. 21 июля 2019-го был избран народным депутатом Украины, а в августе – главой парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

24 марта 2022 года был назначен на должность министра аграрной политики и продовольствия. Является основателем семи и бенефициаром 10 предприятий, занимающихся агробизнесом.

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Сольский во время описанных следствием событий вместе со своим партнером Андреем Богданом активно занимался бизнесом. Известным на всю страну партнерам в том числе принадлежала компания,которая сейчас борется за право находиться в здании исторической памятки на территории мемориала "Родина-мать". А несколько лет назад эта же компания в суде добилась исключения из договора аренды пункта о запрете приватизации исторического памятника.

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