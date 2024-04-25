Компания, принадлежавшая Сольскому и Богдану, судится за здание возле "Родины-матери": чего добились

Министр агрополитики и продовольствия Николай Сольский, получив подозрение от НАБУ в завладении госземлями, сразу заявил: речь идет о периоде, когда он работал адвокатом и никакого отношения к правительству не имел. Именно в то время адвокат Сольский вместе со своим партнером Андреем Богданом активно занимался бизнесом. Известным на всю страну партнерам в том числе принадлежала компания, которая сейчас борется за право находиться в здании исторической памятки на территории мемориала "Родина-мать". А несколько лет назад эта же компания в суде добилась исключения из договора аренды пункта о запрете приватизации исторического памятника.

О том, как связанная с Сольским и Богданом компания борется за особняк командующего войсками Киевского военного округа, читайте в материале OBOZ.UA.

Суд, аренда и приватизация: как борются за особняк

Расследование НАБУ по Сольскому действительно касается событий, произошедших более семи лет назад. Однако и после этого компании, к которым имел отношение политик, продолжали попадать в скандалы. Яркий пример – "Архитектурная мастерская "Инка", которой Сольский владел до сентября 2019-го через свою компанию "Промвагонтранс". При этом в конце августа он стал народным депутатом от "Слуги народа".

То есть действующий министр перестал быть официальным владельцем "АМ "Инка" только после того, как стал нардепом. Среди владельцев "Инка" вместе с Сольским был в том числе и Андрей Богдан. Сейчас официальной владелицей является Елена Фасоль, помощница "слуги народа" Александра Мариковского.

"Инка" через суд пытается выдворить из арендованных помещений комплекса "Батькивщина-мать" заместитель генерального прокурора. Он подал в суд на компанию: в иске просит разорвать договор аренды и выселить из государственной собственности. Речь идет о здании по пр. Запечерский 2А и 2Б. Здесь находится памятник архитектуры – особняк Командующего войсками Киевского военного округа. Общая площадь двух домов – 565,1 кв. м.

"Инка" арендовала имение еще в 2015-м. Тогда Министерство культуры разрешило Фонду государственного имущества подписать договор аренды при условии, что в него включат пункт о том, что здание невозможно приватизировать. В сентябре 2019-го "Инка" и Фонд госимущества заключили новое соглашение, в которое снова включили пункт о том, что приватизация имущества запрещена. Однако после этого представители "Инка" подали в суд. Они заявили, что еще в 2018-м закон о приватизации изменился: разрешили приватизировать имущество, которое принадлежит мемориалам и не использовалось музеем более трех лет и нет планов его использовать по назначению. Через суд адвокаты "Инка" исключили из договора пункт о невозможности приватизировать имущество.

"Указанное недвижимое имущество находится в аренде у истца более 3-х лет, договор аренды является долгосрочным и действует до 08.10.2030, а значит, использование указанного имущества в производственной деятельности Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, у которого оно находится на балансе, не планируется. Доказательств в подтверждение того, что арендуемое имущество планируется владельцем к использованию, Министерством культуры Украины суду не предоставлено ", – говорится в решении Хозяйственного суда Киева по делу №910/19021/20.

"Инка" не приватизировала имение, однако и условия договора через суд изменили не просто так, особенно учитывая репутацию бывших владельцев компании. Сольского НАБУ подозревает в присвоении государственной земли бывшего владельца "Инка". И Сольский, и Богдан до того, как ушли в политику, работали адвокатами. Они в том числе помогали разным компаниям в приватизации земельных участков еще до того, как в Украине открыли рынок земли.

Сольский и Богдан – давние партнеры

"Инка" – далеко не единственная компания, в которой действующий министр являлся партнером бывшего главы ОП. В 2019-м Богдан вместе с Сольским посетили свадьбу одного из скандальных адвокатов за границей, который на данный момент заочно арестован. Вместе с Богданом и Сольским свадьбу также посетили по меньшей мере три судьи, говорится в расследовании Bihus. О схеме рейдерского захвата агрофирмы представителями Богдана и Сольского писали еще в 2020 году.

Богдан и Сольский работали бок о бок на протяжении десятилетий. Он начинал в фирме "Пукшин и партнеры", владелец фирмы Игорь Пукшин (замглавы Секретариата президента Виктора Ющенко) также был партнером Сольского в "Промвагонтрансе".

Генеральная прокуратура пытается выселить "Инка" из исторической памятки, однако сделать это не так просто. Фирма, когда-то принадлежавшая действующему министру и ряду адвокатов, так просто не откажется от недвижимости. Ситуация вокруг имущества "Батькивщины-мать" – показательный пример. Сначала оформляется договор аренды, затем – из договора аренды через суд убирают пункт о невозможности приватизации. Следующим в этой схеме должно быть решение о самой приватизации. И чтобы через несколько лет не пришлось расследовать еще одну схему присвоения госимущества, остановить эту схему необходимо еще до ее реализации.

Детальнее о том, как в Украине разворовывались земли, какие схемы действуют и какую роль в этом играл Сольский, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.