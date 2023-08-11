'Работаем над подготовкой Глобального саммита мира': Зеленский провел переговоры с президентом Замбии

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Замбии Хакаиндой Хичилемой. В ходе переговоров, в частности, была обсуждена реализация украинской Формулы мира.

Видео дня

Телефонный разговор прошел в пятницу, 11 августа. Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский предложил Замбии присоединиться к следующей встрече на уровне дипломатических советников по реализации Формулы мира, а также к подготовке Глобального саммита мира.

"Формула мира сейчас актуальна как никогда. Это единственный путь к справедливому миру и стабильности в мире, который можно взять за основу. И мы активно работаем с партнерами по подготовке Глобального саммита мира", – отметил он.

Стороны также обсудили необходимость продолжения Черноморской зерновой инициативы. Они согласились с недопустимостью использования продовольствия в качестве оружия.

"Должны вместе положить конец российским попыткам использовать еду как оружие, а также российскому шантажу мира голодом и высокими ценами на продукты", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы проведения саммита Украина – Африка. Они также обсудили взаимодействие в контексте других будущих международных мероприятий.

Отдельно президент Украины поблагодарил коллегу за посещение вместе с другими лидерами африканских стран Киева и Бучи в июне 2023 года.

Напомним, что в российском Санкт-Петербурге прошел двухдневный саммит со странами Африки. Несмотря на усилия Москвы, большинство лидеров Африки проигнорировали саммит. В Путин приехали только 17 глав государств из 55.

Главной темой, которую во время мероприятия обсуждали представители Африканского континента, был вопрос поставок зерна. В частности, они призвали Россию вернуться к выполнению зернового соглашения. Вместо этого Путин пообещал бесплатно отправить по 25-50 тысяч тонн зерна в шесть стран Африки, ранее поддерживавших позицию РФ в ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал "бесплатное зерно" Путина для нескольких африканских стран "горсткой пожертвований", которая не сможет полностью устранить серьезные последствия прекращения "зернового соглашения". Такое решение РФ приведет к масштабному росту цен во многих странах.

На заявление Путина о "бесплатном зерне" для Африки отреагировали и в США. В Госдепе заявили, что эти заявления российского диктатора не спасут ситуацию.

А министерша экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что саммит "Россия – Африка" не что иное, как пиар-шоу Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!