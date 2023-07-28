'Не спасет ситуацию': в США отреагировали на зерновую подачку Путина для Африки

В Государстенном департаменте США заявили, что страна-агрессор Россия сильно ударила по продовольственной безопасности во всем мире, когда вышла из "зернового соглашения". Заявления диктатора Путина о "бесплатном зерне" для нескольких стран Африки не спасут ситуацию.

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Об этом сказал спикер американского ведомства Ведант Пател на брифинге 27 июля. Он отметил, что со стороны кремлевского диктатора это пока всего лишь слова.

"Действия должны говорить за себя громче, чем слова, в любой ситуации, включая противодействие глобальной угрозе продовольственной безопасности", – отметил он.

Представитель Госдепа отметил, что Россия повлияла на глобальную продовольственную безопасность и речь идет не только о странах Африки.

Напомним, что Путин решил подкупить Африку и пообещал "подарить" десятки тысяч тонн зерна в качестве помощи лидерам африканских стран в течение нескольких месяцев, несмотря на наложенные западные санкции, которые, по его заявлению, создают трудности для экспорта зерна и удобрений.

На заявление диктатора отреагировал и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он сказал, что "горстка пожертвований" России не сможет полностью устранить серьезные последствия прекращения "зернового соглашения". Такое решение РФ приведет к масштабному росту цен во многих странах.

Как известно, с 18 июля РФ в одностороннем порядке расторгла зерновое соглашение. В ЕС осудили действия Кремля, в ООН и Турции пообещали "не останавливать усилий", а Украина рассчитывает на работу зернового коридора и без России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что имеют информацию о том, что Россия может готовить в Черном море операцию под чужим флагом. Это происходит на фоне обстрелов Одессы и в целом атак на портовую инфраструктуру.

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