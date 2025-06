Пытается отвлечь внимание: в ISW объяснили, как Путин использовал телефонные переговоры с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин воспользовался 75-минутным телефонный разговором с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июня, чтобы отвлечь внимание от российский агрессии. В ходе него он еще более ложно попытался представить Украину как "нелегитимного партнера" по переговорам, который якобы не заинтересован в мире.

Свои наративы международный военный преступник продвигал, жалуясь американскому лидеру на украинскую атаку по авиабазам в РФ, а также на "диверсии" на железной дороге, которые тоже приписывает украинским силам. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Путин подчеркнул предполагаемый "терроризм" Украины во время телефонного разговора с Трампом. Путинский приспешник повторил его заявление о том, что Украина "деградировала в террористическую организацию".

По его словам, Путин жаловался президенту США на сход поездов с рельсов в нескольких регионах РФ, на украинские удары по российским военным авиабазам 1 июня в ходе операции СБУ "Паутина", а также на украинско-российских переговоры в Стамбуле 2 июня.

В частности, диктатор заявил республиканцу, якобы Украина "несет ответственность за сход поездов". При этом Ушаков отметил, мол, Россия "не поддалась" и присутствовала на переговорах в Стамбуле, несмотря на "провокации" Киева.

"Заявления Путина Трампу также, вероятно, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от собственной незаинтересованности России в переговорах и подготовки к длительным военным действиям, чтобы избежать возможных будущих санкций США, выставив Украину плохим игроком", – указали в ISW на то, как Кремль использовал звонок из Белого дома.

Аналитики подчеркнули, что тем временем президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать откровенную готовность страны вести переговоры с российским агрессором для установления справедливого и прочного мира.

4 июня он заявил, что украинская делегация в Стамбуле не получила ответа на предложение о прекращении огня, представленное ею во время украинско-российских переговоров 2 июня. Но он предложил сторонам осуществить всеобъемлющее прекращение огня до тех пор, пока диктатор Путин не встретится с ним, чтобы продемонстрировать взаимную приверженность деэскалации.

Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией в любой день и что Кремль даже может выбрать место их проведения. Он подчеркнул, что готов лично встретиться с Путиным даже без прекращения огня, чтобы доказать готовность Украины вести переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, еще до телефонного звонка с российским диктатором американский лидер Трамп согласился, что Путин, "играя с огнем", не хочет заканчивать войну против Украины. Он предположил, что тот, вероятно, намеренно затягивает переговоры.

