'Пытается отвлечь внимание': Писториус предупредил, что заявления Путина об окончании войны могут быть обманом

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что слова кремлевского диктатора Владимир Путин о возможном завершении войны против Украины могут быть попыткой отвлечь внимание от слабости российской армии и территориальных потерь РФ. По его словам, Кремль продолжает использовать "обман и манипуляции", а потому партнеры Украины должны и в дальнейшем усиливать военную поддержку Киева.

Об этом Писториус сказал во время пресс-конференции в Киев вместе с украинским коллегой Михаилом Федоровым. Немецкий министр жестко прокомментировал последние заявления Путина.

Путин пытается скрыть слабость

Немецкий министр подчеркнул, что Россия не может продемонстрировать существенных успехов на фронте, а ее армия продолжает терять ранее захваченные территории.

"Я считаю, что Путин таким подходом в конце концов пытается отвлечь внимание от собственной слабости", — заявил Писториус.

Он отметил, что именно из-за постоянных манипуляций и дезинформации со стороны Кремля союзники Украины должны продолжать укреплять оборонительные возможности Киева.

"Если бы хотел завершить войну – просто вывел бы войска"

Писториус отметил, что реальное желание России прекратить войну должно было бы проявляться не в заявлениях, а в конкретных действиях.

По его словам, Путин мог бы "просто вывести свои войска" или предложить предметные переговоры без предварительных условий.

Немецкий министр также обратил внимание на нарушение Россией объявленного ею же "трехдневного перемирия" на выходных.

"Это является частью его гибридной войны. Каждый раз, когда речь шла о перемирии, он играл по фальшивым правилам или вел себя совсем иначе, чем было договорено. И якобы трехдневное прекращение огня, которое должно было продолжаться в течение выходных, также снова было нарушено. Только Путин может положить конец этой войне и террору, потому что именно этим она и является, особенно в отношении украинского гражданского населения", – подчеркнул Писториус.

Что предшествовало

9 мая кремлевский главарь Путин заявил, что война между Россией и Украиной якобы приближается к завершению, а Запад не хочет этого признавать из-за "политики противостояния".

Кроме того, помощник Путина Юрий Ушаков говорил о якобы готовности Кремля к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только в Москве.

Путин также предложил бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера как возможного посредника в переговорах.

Однако правительство Германии отвергло эту идею, назвав ее частью "известной гибридной стратегии России". В Берлине заявили, что Россия не изменила своих условий, а реальным тестом серьезности ее намерений могло бы стать продолжение режима прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. В планах главы оборонного ведомства – переговоры с представителями высшего руководства Украины по расширению сотрудничества между Украиной и Германией в сфере оборонной промышленности.

