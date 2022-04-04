На санкционном фронте пустая суета. Анонсированный пятый пакет санкций не включает эмбарго на российские энергоносители. Кроме того, в последние дни на Западе, да и, к сожалению, в нашей стране раздаются голоса о неэффективности санкций против российских олигархов и путинской "элиты". Можно не сомневаться, что следом евродрузья путина затянут песню о вреде санкций против компаний государства-агрессора.

На самом деле можно согласиться только с одним – санкции могут быть намного эффективнее. Но для этого нужна не бессистемная суета, а согласованные действия "санкционной коалиции", инициатором создания и модератором которой должна выступить Украина. Такую коалицию нужно создавать публично с самыми близкими и понимающими партнерами, а далее работать над ее расширением.

Синхронные действия Украины, США, Великобритании, стран Единой Европы (кроме некоторых печальных исключений), Канады, Австралии, Японии и, надеюсь, многих других позволят сохранить тысячи человеческих жизней, восстановить мир и общепризнанные границы. Сегодня каждый доллар/евро/рубль, вытряхнутый путиным из кармана олигархов или полученный россией за нефть, газ, да за что угодно и как угодно, идет на оплату раша-зомби и конвертируется в пули, снаряды, ракеты, которыми они расстреливают нашу страну.

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Перед "санкционной коалицией" должно стоять 3 задачи.

Первая – максимально парализовать все сектора российской экономики и все транспортные артерии, обеспечивающие не только российский экспорт, но и импорт. Речь должна идти не только о нефти, газе, угле, электроэнергии и международных расчетах. Необходимо наложить арест на все доступные морские суда, самолеты, железнодорожные составы и автотранспортные средства государства-агрессора, остановить рыболовный промысел в доступных зонах. Они должны начать задыхаться.

Одновременно необходимо проанализировать весь спектр зарубежных активов российского государства и компаний с его участием. Надо не просто наложить тотальный арест на все. Пора начать конфискацию этих активов и их передачу украинскому правительству для обеспечения задач социальной защиты населения и обороны страны.

Задача вторая – российские олигархи и их активы. В этом вопросе нужно не пиариться на аресте очередной яхты или бронированного Майбаха. Необходим тотальный арест зарубежных активов как самих олигархов, так и членов их семей.

А дальше необходимо утвердить и обнародовать следующие правила:

Все активы непосредственных соучастников путинских преступлений подлежат конфискации и передаче на восстановление Украины; Все остальные персонажи из российского списка Forbes, а также их ближайшие родственники смогут после войны обратиться в специально созданную "санкционной коалицией" международную комиссию для рассмотрения вопроса снятия санкций и арестов. Условиями для этого должна быть немедленная – уже сейчас, а не после войны – добровольная передача не менее половины своих активов украинскому государству на обеспечение социальной защиты населения и восстановление разрушенного жилья и инфраструктуры. Немаловажными условиями должны быть также личные активные усилия по прекращению войны, возврату всех без исключения украинских территорий и демократическому преобразованию послевоенной россии. Активы участников второй группы, не выполнивших условия, подлежат полной конфискации и передаче украинскому государству.

Третья задача – политики и чиновники. Необходимо наложить санкции на представителей всей пирамиды российской власти: законодательной, исполнительной и судебной. От госдумы и совета федерации до депутата низового уровня, от правительства россии до руководителей и заместителей каждого муниципального образования, от судей верховного и конституционного суда до мировых судей местных судов. А дальше должны быть обнародованы правила послевоенной индивидуальной санкционной амнистии, которую еще предстоит заслужить.

Это программа максимум. Не все может получиться, но важно создать систему и двигаться единым фронтом. Все это существенно снизит возможности путина продолжать войну, позволит не допустить "замоноличивания" путинской "элиты" и создаст инструменты для дальнейшего расшатывания его власти.