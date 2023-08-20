Арестович в интервью Голованову заявил, что Харьков — как город, расположенный недалеко от россии, — станет после войны тупиком, причём и транспортным, и торговым, а всё оборудование из него нужно вывезти на Запад Украины, ибо в Харькове оно останется в зоне российской досягаемости.

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Человек, накануне фактически объявивший себя кандидатом в президенты (наверняка от пятой колонны — больше не от кого) не мелочится. Мой город его не интересует даже как источник будущего электората: говнюля знает, что в послевоенном Харькове его всё равно не найдёт. Ведь нас не получилось сделать пятой колонной и до войны, а уж после-то и подавно. Так же, как Харьков возненавидела за это россия, так и пятая колонна, которую где-то собирает под себя Арестович, уже Харьков ненавидит. Что ж, взаимно!

Но эта извращённая логика прекрасно показывает, к чему ведёт капитулянтский подход, — наглядно демонстрирует это всем, кто, устав от войны, мысленно готов отдавать мордору то одну, то другую "Кемску волость".

Ведь почему "тупик" тогда только Харьков? Если "во имя мира" пойти на все требуемые мордором территориальные уступки (как говорит песков, россии много не надо — ей достаточно лишь того, что записано [уже] в её конституции), то, отминусовав по просьбе "любителей мира" облюбованные россией регионы, получим без граничащих с ними столь же "опасных" областей, а также без "опасных", как Харьковщина, областей, граничащих с самой рф или Беларусью, в сухом остатке не так уж и много. Ведь в таком случае — без "слишком приграничных" — в Украине остаётся всего 11 "безопасных" областей, а из сколько-нибудь крупных городов (Киев, например, не попадает: он слишком близок к границе) остаются только Львов, Винница, Одесса (кстати, у тоже тогда "опасного" Чёрного моря) и Полтава.

Всем мыслителям, готовым "за мир и за НАТО" щедро расплачиваться украинскими территориями, — на заметку: что отдадим — то отдадим безвозвратно, а что окажется рядом — то (по Арестовичу) безнадёжный тупик. Так что с раздачей "Кемских волостей" — поаккуратнее.