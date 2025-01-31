Пьяным пел российские песни и напал на журналистку: в Ровенской области досрочно уволили с должности мэра Острога

В Остроге, Ровенская область, 31 января состоялась сессия горсовета, во время которой досрочно прекратили полномочия городского головы Острога Юрия Ягодки. За увольнение градоначальника с должности проголосовали 25 депутатов, и только один воздержался (еще восемь не голосовали).

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Об этом свидетельствуют документы горсовета. Также было принято решение, что обязанности городского головы будет выполнять начальник управления обеспечения предоставления админуслуг исполкома Острожского горсовета Константин Кирилюк.

Для Юрия Ягодки решение сессии, вероятно, стало неожиданным – он лично открыл сессию и зачитал повестку дня. А уже после голосования второго – вопроса его должности – ушел из президиума сессии.

Как отмечается в решении сессии, Ягодка уволен потому, что "произошли факты и обстоятельства, свидетельствующие о нарушении Ягодкой Юрием Петровичем законов Украины, прав и свобод граждан, а также необеспечение осуществления предоставленных ему полномочий".

Также во время сессии было освобождено от должностей ближайшее окружение мэра, а именно: первый заместитель городского головы Михаил Кирийчук, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Ольга Логвин, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Валентина Стрелецкая, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Олесь Кашуба.

Ранее Ягодка утверждал, что созыв сессии по вопросу его увольнения нарушает закон. Он называл ситуацию "цирком" и "спектаклем" и замечал, что нельзя созвать сессию без подписи мэра или исполняющего его обязанности. А сам он подпись не ставит, потому что "находится в отпуске" (об этом Юрий Петрович рассказал из собственного кабинета в мэрии, сидя перед иконой).

Он также отмечал, что у его противников не хватит в горсовете голосов на "противоречащее закону противоправное решение".

Ягодка занимал должность мэра Острога с ноября 2020 года. "Цирк" и "спектакль", по его определению, начались в августе прошлого года. По более официальному определению Нацполиции, мэр "в состоянии алкогольного опьянения", пел российские песни и набросился с кулаками на женщину, сделавшую ему замечание. Правоохранители вели расследование по части 1 статьи 125 УК Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Причем позже мэр утверждал, что "неоднократно извинялся" из-за этой ситуации, хотя извиняться ему не было причин. В частности, Ягодка говорил, что якобы следствие все опровергло и "российских песен уже нет, драки с женщиной уже нет", и вообще все это "была сплошная подстава".

Правда, в чем же именно была подства, если "русских песен и драки с женщиной уже нет", он не объяснил.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Нетишина Александр Супрунюк также был отстранен от должности. Но по другому поводу этого чиновника подозревают в служебной халатности.

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