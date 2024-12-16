Суд отстранил мэра Нетешина от занимаемой должности: в чем его обвиняют. Фото

Мэр Нетешина (Хмельницкая область) Александр Супрунюк 16 декабря был отстранен от своей должности. Это связано с подозрением чиновника в служебной халатности.

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Меру пресечения – ночной домашний арест – суд оставил неизменной. Об этом сообщила на официальном сайте пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Апелляцию на предыдущее судебное решение подал прокурор Шепетовской окружной прокуратуры, потому что его ходатайство (о круглосуточном домашнем аресте и отстранении от должности) было удовлетворено судом первой инстанции только частично. Городскому главе тогда назначили лишь домашний арест – и то ночной, вместо круглосуточного.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы мэра отстранили. Однако меру пресечения Супрунюку суд не ужесточил.

Напомним: 4 декабря 2024 года мэр Нетишина официально получил статус подозреваемого по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Речь идет о закупке дронов более чем на 20 млн гривен, комплектующие в которых оказались дешевле заявленных. Соглашения с нечестными подрядчиками от имени исполкома подписывал непосредственно Супрунюк.

Служебная халатность мэра, по версии следователей, привела к убыткам на сумму 6,1 млн гривен при закупке БПЛА на фронт.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Нетешине городской голова и его заместители за год получают миллионы гривен. Так, в 2022-м Александр Супрунюк получил 1 059 410 гривен зарплаты. Его заместители Елена Хоменко – 1 091 116, Оксана Латышева – 1 039 702, Василий Мисько – 1 015 235, а секретарь горсовета Иван Романюк – 1 040 048 гривен.

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