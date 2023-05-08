Театральный полёт дрона и стрельба над кремлём – это результат секретной миссии Папы Римского Франциска в Будапешт, философских бесед Макрон с Си Цзиньпином, а также действий разных неустановленных лица. Это продукт суммы векторов из настойчивости ВСУ, манёвров НАТО на Балтике, поражения РФ в газовой войне, сложных переговорных комбинаций и мучительных раздумий "чекистов", когда удобнее всего сдать путина в архив.

Видео дня

История, правильнее социальная эволюция, сокращённо – социогенез, всегда была суммой чьих-то волевых решений на макроуровне, объективных тенденций, которые живут сами по себе, и случайностей – того, что сложно учесть в расчётах. Случайность, например, это когда кто-то неправильно подвесит бомбу к самолёту, и она упадёт в Брянске, а не в Украине. Если социогенез идёт слишком не в правильную сторону, то происходит революция или восстания, которые как-то корректируют его.

Ситуация с российско-украинской войной, как частный случай социогенеза, тоже сумма всех этих трёх компонентов. На данный момент очень большое число официальных лиц, в том числе и Папа Римский Франциск, имеют желание её откорректировать, приняв волевое решение на макроуровне, но не имеют возможностей.

В результате многие официальные лица, пытаясь попасть в большие тренды, созданные Майданом 2014 г. и российской интервенцией в Украину, начали с января 2023 г. создавать самые разные переговорные комбинации. Украинская революция Достоинства, которую так обожает лавров, действительно всё глубже меняет мир. Притом, что в 2014 г. она не имела того багажа идей и нарративов, который бы на старте у Великой Французской революции. Но французам в процессе всё равно пришлось пополнять и менять его и все 200 лет после начала революции их качало между демократией и автократией. Качает до сих пор, и Макрону стоит больших усилий не давать французам свалиться в "правый" авторитаризм семьи Ле Пэн или в "левый" авторитаризм Жан-Люка Меланшона.

Российская интервенция в Украину, особенно после вторжения 24 февраля, и обострения Москвой газовой войны с ЕС, который она хотела заморозить, взорвав "Северный поток", резко обострила многие и без того острые углы социогенеза. Обострила так, что в январе проснулся китайский империализм, у которого глаза стали сначала большими и круглыми от открывающихся возможностей для экспансии, а затем разбежались от изобилия направлений.

В результате в Пекине в январе огласили мирный план для Африки, чего от Китая никто не ожидал и не просил, а через два дня свои мирные позиции по Украине, чего все давно ждали. Мирные планы Пекина выглядят пока так – хочу Африку, а не только все острова в Южно-китайском море плюс Тайвань. Ещё хочу часть Океании, Центральную Азию и кусочек РФ тоже будет не лишним. Украина мне безразлична, я сейчас её точно не хочу, и если никто не возражает, то я с удовольствием возьму себе Камбоджу и Шри Ланка.

Китай похож на ребёнка в магазине игрушек, который хочет почти всё, но суровый Дядя Сэм постоянно бьёт его по рукам. Зато тётя Франция предлагает обсудить выбор каждой из понравившейся ему игрушки и отдельно куклу "россия". С тётей Германией отношения сразу не задались. Ни в приезд Олафа Шольца в ноябре 2022 г., ни во время встречи с Макроном и Урсулой фон дер Ляйен, ни с приехавшей через неделю после них Анналеной Бербок.

Все немцы ездили в Пекин с одним вопросом: почему Китай не хочет надавить на Москву и заставить вывести войска из Украины, как сделал в январе 2022 г. в случае с Казахстаном. За положительное решение этого вопроса они обещали качественные немецкие игрушки и новые технологии. Немцы следовали правилу – сначала вывод войск, затем игрушки.

В отличие от них Макрон прилетел в Пекин не один, а с толпой бизнесменов и инженеров, которые достали из чемоданов замечательные французские игрушки. В том числе и Аэробус. Китайцы сказали: хотим. Не проблема, ответили французы, давайте обсудим детали и на всю глубину морали, философии и психоанализа. Достижения французской мысли в изложении Макрона заметно утомили Си Цзиньпина, но практические соглашения были достигнуты не только по Африке, но и по РФ. Макрон как философ, в отличие от практичных немцев, начал не с начала, а с конца. Он не стал повторять их нарративы, а предложил Си Цзиньпину взять двуручную пилу и вместе с ним мысленно распилить РФ по Уралу на две сферы влияния.

Си Цзиньпин, когда проделал мысленно эту операцию вместе с Макроном, ощутил в себе приятный прилив энергии и полную гармонию Инь и Ян. После этого у обоих возник вопрос: как перенести эту высокую духовную практику в наш низменный мир. В итоге родился некий франко-китайский план. Для его реализации китайский посол в Париже Лу Шае 21 апреля рассказал на французском телевидении, что Крым был российским уже при сотворении мира и границы государств, появившихся после роспуска СССР, величина относительная и могут быть пересмотрены. Но Лу Шае не стал уточнять в сторону расширения или сужения границ РФ, предоставив каждому видеть это как ему больше нравится. Заявление Лу Шае вызвало фурор и бурю возмущения. Пекин назвал его отсебятиной, но использовал как повод создать должность спецпредставителя Китая по Евразии.

Си Цзиньпин повторил Трампа, назначившего Курта Волкера специалистом по Украине и РФ. Трампу это было нужно, чтобы сделать США площадкой для переговоров, так как они не входили в "нормандский формат". В результате параллельно с "нормандским форматом" был создан "американский формат" как ещё одна переговорная площадка, где Волкер пробовал отформатировать Дениса Козака, спецпредставителя путина. Теперь такую же площадку с подачи Макрона создаёт себе Си Цзиньпин. Но он назвал должность модератора на ней Ли Хуэя именно спецпредставитель по Евразии, а не по Украине или РФ.

Теперь, если у кого-нибудь в Евразии есть какие-то жалобы и предложения, то он может обратиться с ними прямо к Ли Хуэю как к психотерапевту. Не удивительно, что СМИ КНР после этого накрыла волна радости от создания такого офиса китайской медицины. Первым посетителем стал Зеленский, который, наконец, с пятого раз за год, смог дозвониться до Си Цзиньпина и застать его дома. Макрон 25 апреля тоже позвонил Зеленскому и дал ему советы как правильно пользоваться услугами китайской медицинского кабинета, в дальней комнате которого будет работать французская лаборатория анализа.

В Москве к открытию центра китайской медицины отнеслись без восторга. Вопреки тому, что весь 2022 г. Кремль лез вон из кожи, чтобы начать переговоры с Украиной в каком-либо формате. Особенно, когда понял, что мартовский "стамбульский формат" совсем умер к маю, а переговоры о зерновой сделке шли в "двух комнатах" без прямого общения Украины и РФ. Кремлю взгрустнулось, так как в рецепте Си Цзиньпина, выданном Зеленскому, сказано, что ядерная война не допустима и захватывать атомные станции нельзя. На планет есть только одна такая станция – Запорожская в оккупированном РФ Энергодаре.

Вторая причина, по которой кремлёвцам взгрустнулось, к "евразийцу" Ли Хуэю помимо Украины, может обратиться и Эстония с просьбой помочь вернуть ей уезд Петсери. В 1940 г. Эстонию насильно вступили в СССР с этим уездом. Но в 1945 г. пьяный Сталин его отнял, переименовал в Печорский район и отдал РСФСР, а при выходе Эстонии из СССР ей РФ этот уезд не вернула. Нехорошо, надо вернуть. С подобными жалобами в Пекин могут обратиться многие в Евразии, поэтому и загрустили "чекисты". Могут с досады и Дугина взорвать, за то, что надоумил их возвести евразийство в ранг государственной политики.

Философ Макрон таки убедил Си Цзиньпина, что если тот хочет поднять авторитет Китая в мире, то самое время открыть в Пекине пункт по приёму жалоб на РФ. В результате Китай при голосовании 26 апреля в ООН резолюции с осуждением ракетных обстрелов РФ городов Украины впервые перестал кривить душой и назвал её агрессором.

Макрон также нанёс удар по той переговорной площадке, которая стала вырисовываться после приезда в Минск 13 февраля Петера Сийярто с призывом к миру в Украине. За свои услуги Сийярто, как обычно, просил Закарпатскую область Украины, хотя бы два района, а 12 апреля в Будапешт прибыл Сергей Алейник, глава МИД Беларуси, чтобы продолжить разговоры. У лукашенко есть в рукаве жирный козырь – посольство Украины в Минске. Его посольство из Украины уехало в полном составе за три дня до вторжения, но посольство Украины в Беларуси осталось, лишь сократившись в численности. Лукашенко не заявляет, что в нём находится штаб по руководству партизанским движением, а Московию не смущает, что в оккупированной ею Беларуси есть "логово укронацистов". Местные зиганутые возле него пикетов тоже не устраивают, "батька" им это запретил.

Посольство Украины в Минске – это портал в запоребрик для деликатных миссий. Таких, как исчезновение из Украины весной 2022 г. Андрея Портнова с сыном призывного возраста через окно на границе и для тайных переговоров с каким-нибудь дублёром банкира Киреева. Использовать посольства Украины в странах ЕС для таких встреч с московитами нельзя, так как о них быстро станет известно всем контрразведкам, включая китайскую. Такие встречи можно устраивать только в Минске.

Посольство Украины в Минске – самый ценный актив в хозяйстве лукашенко. Сейчас его ценность выросла, поскольку такая переговорная площадка как Турция ушла в предвыборное состояние и неизвестно в каком виде из него выйдет. Во-вторых, у "чекистов" обострилось желание договориться с рамштайнцами, чтобы закончить всё без контрнаступления ВСУ, так как после него откатить ситуацию назад будет уже нельзя. "Чекисты" согласны выйти из войны с потерей путина и без Крыма, но без потери единой и неделимой РФ, и с максимально возможным сохранением лица. Осталось только договориться об этом с Украиной и ещё с кем-нибудь в качестве гарантов соглашения. Для этого нужна переговорная площадка и на роль такой уже в марте 2022 г. стали претендовать Турция и Израиль, поскольку вторжение 24 февраля обнулило "нормандский формат".

Насколько у "чекистов" сейчас напряжены нервы можно судить по волне скандальных высказываний Екатерины Шульман, Виктора Шендеровича и других "хороших русских" в эмиграции. Наиболее точно выразилась Шульман – Украине её сгоревший домик отстроят всем миром, а у нас в РФ канализацию прорвало, кто нам её чинить будет, или мы должны сами это дерьмо вычерпывать. "Хорошие русские" вопят, что на это раз Запад от них только "ножками Буша" не отделается. Эйнштейн мог бы сказать, не только глупость, но и наглость безграничны, в отличие от вселенной.

Лукашенко видит эту нервозность "чекистов" и с их благословения пытается продать себя и Минск опять в качестве переговорной площадки. Но вместе они знают: в чистом виде это невозможно, поэтому пытаются разбавить Минск Будапештом. Макрону, который с такими усилиями выстроил площадку Париж – Пекин, это ужасно не нравится. Поэтому он красиво обломал Орбана тем, что сначала французское телевидение, а затем и венгерское 27 апреля показало, как французские вертолёты садятся на дозаправку на венгерском аэродроме Дьёр, а с него летят в Украину. В репортаже сообщалось, так же делают вертолёты США и Канады, передаваемые ВСУ. Через Венгрию летят в Польшу и в Украину также грузовые самолёты с оружием. В Москве после этого репортажа поговорку "И ты, Брут, тоже" заменили на "И ты, Орбан, тоже", а президент Венгрии отправила в отставку командующего её Силами обороны генерал-лейтенанта Ромулуша Русина-Сенди.

Через три дня 30 апреля в Будапешт прибыл Папа Римский с секретной миссией. Её секрет был в том, что он провёл в Будапеште переговоры с представителем патриарха РПЦ Гундяева и ФСБ об условиях прекращения РФ войны. Орбану также объяснили, что Будапешт может быть переговорной площадкой, но в связке с Парижем, а не с лукашенко. Макрон в утешение сказал Орбану, что Франция не допустит введения ЕС санкций против "Росатома", так как его топливо используют АЭС Венгрии, но обещал вскоре заменить его на французское. Франция и Венгрия почти единственные страны ЕС, которые пользуются топливом "Росатома". После репортажа с вертолётами команда Орбана снова полезла в бутылку, чтобы реабилитироваться в глазах Кремля.

Самим кремлёвцам уже не так важно, в каком городе подписывать капитуляцию, лишь бы не довести дело до ликвидации РФ, а она неизбежна, если дойдёт до контрнаступления ВСУ. О ядерном оружии Кремлю лучше и не заикаться, поскольку у НАТО есть такой козырь как расследование о подрыве "Северного потока". Дания, Германия и Швеция не оглашают его результатов, так как ждут наступления ВСУ. Огласят синхронно с ним, и чтобы РФ больше не взрывала газопроводы и кабеля в водах ЕС, закроют для её кораблей Балтийское море, к чему идёт подготовка. Для большей убедительности ЕС в одиннадцатом пакет санкций может ввести полный запрет на торговлю с РФ. Де-факто это станет Вторым фронтом на Балтике по поддержке наступления ВСУ, но без стрельбы.

Если РФ применит ядерное оружие в Украине или сделает из Запорожской АЭС "грязную бомбу", то на спутниках и навигаторах случится сбой сигнала джипиэс. В результате войска НАТО, которые находятся на учениях на Балтике и будут там до середины июня, заблудятся и войдут в Новгородскую и Ленинградскую область. Такое бывает. В 2014 г. армия РФ тоже заблудилась и вошла в Донецкую и Луганскую области Украины, где блудит до сих пор.

У Кремля с ядерным оружием будет два варианта – применить его по Ленинградской области или ударить стратегическими ракетами по ЕС и США. До США почти ничего не долетит, но даже одного попадания будет достаточно, чтобы заблудившиеся солдаты НАТО вспомнили милый обычай коренных жителей Америки коллекционировать скальпы врагов. Поэтому при встрече с ними жители Ленинградского и других субъектов РФ будут называть себя узбеками и таджиками, приехавшими на заработки и пакующими вещи, чтобы вернуться на родину в Кыргызстан. Украинский паспорт в РФ станет на вес золотом, а в синагоги будут стоять длинные очереди за справкой о еврействе. Русских в РФ станет невозможно найти.

В данный момент кремлёвцы стоят перед жёстким выбором – вывод войск и приемлемые для них условия капитуляции или наступление ВСУ, которое в конечном итоге приведёт к ликвидации РФ как государственного образования. Кремлёвцы ведут тайные переговоры об условиях своей капитуляции по разным каналам, в числе которых оказался и Папа Римский. Так как есть шанс, что договориться удастся, то большое наступление ВСУ пока тормозят. Но это не может длиться дольше середины лета, и если кремлёвцы продолжат наглеть, то их начнут направлять к благоразумию локальными наступлениями ВСУ и другими методами.

Атака дроном в ночь на 3 мая шпиля Сенатского корпуса кремля и подрыв 6 мая авто с рашистским пропагандистом Прилепиным – это спецоперации, которыми кремлёвцы хотят усилить свою позицию на переговорах. Пытаются создать себе имидж тоже пострадавших в стиле Шульман, мол не только канализацию прорвало, но ещё и украинские дроны летают где хотят. Заставить этим всех оправдываться и смягчить что-то в условиях капитуляции. Поэтому обвинили США в покушении на путина, а первая Маша расеи заявила от имени МИД РФ, что в подрыве Прилепина виновата ещё и Великобритания, вскормившая Украину. Странно, почему арестованный за это на месте события некто Александр Пермяков имел при себе только два паспорта – Украины и РФ. Вероятно, просто забыл взять британский паспорт, когда шёл на задание.

Такие спецоперации сами по себе вряд ли помогут кремлёвцами что-то выторговать. Но их можно рассматривать и как информационную подготовку к главной спецоперации – подрыву 9 мая на трибуне мавзолея лица, похожего на путина. При запасе двойников его смерть на трибуне не проблема, всё будет зависеть от того, что скажет Песков. Это будет действительно сильный ход кремлёвцев. Он даст им возможность торговаться, играя в игру – объявить о смерти путина от ранений и на какой день, или тянуть время, и если договориться не удастся, то сказать, что выздоровел. Из подрыва путина на мавзолее в прямом эфире можно извлечь много выгод, в том числе и не очень пока очевидных. Небензе в ООН точно будет о чём покричать.

Президент Кыргызстана, который 9 мая должен стоять с ним рядом на трибуне, сильно рискует. Таджикский диктатор Рахмон благоразумно отверг предложение постоять рядом с путиным 9 мая, сказав, что будет в этот день занят возложением цветов в Душанбе. Даже лукашенко не намечается.