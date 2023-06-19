Путин знает, что у него нет политического будущего, поэтому так отчаянно цепляется за надежду, что его пропаганда обмана выиграет ему время. Он смертельно боится, как своих сограждан, так и Запада, поэтому пытается петлять в своих решениях и действиях. Восстания в российских регионах или бунты солдат, которые вернутся с войны России в Украине, станут необратимым смертным приговором для его режима.

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В свою очередь, путинская “дипломатия" на международной арене просто надрывается, пытаясь убедить Соединенные Штаты и их союзников, что Российская Федерация готова к так называемым “мирным переговорам". Надеясь доказать Западу, что путь к миру – это перестать поставлять Украине оружие и боеприпасы. Конечно, все эти ожидания Москвы выглядят политически наивно, но диктатору кажется, что это для него последний шанс получить передышку в войне, чтобы потом, восстановив силы, снова атаковать Украину.

Последние публичные появления Путина на людях и его нервозное поведение четко указывают на то, что он находится в отчаянии, понимая, что не сможет выиграть. Именно поэтому он начал озвучивать явную чепуху, и всех должно беспокоить, что узурпатор сам верит в эту откровенную ложь. А это еще раз подчеркивает, что он не готов сдаться и не знает, что ему делать дальше.

Когда российские террористические войска начнут терять свои позиции на временно оккупированных украинских землях, то это станет главной проблемой для удержания власти Путиным. Это будет тяжелая работа для ВСУ, но решительность, настойчивость и мотивация на стороне украинских военных, возвращающих наши территории по одному селу, поселку и городу.

Первая, ранняя фаза контрнаступления украинской армии происходит в соответствии с взвешенной доктриной зондирования позиций московитов. Выявление слабых и уязвимых мест в оборонной структуре и распределении российских войск по всей линии фронта. Кроме того, и это важно, украинцы на этом этапе наступления разминируют минные поля и пробираются через подготовленные заранее места засад противника. Что лучше достигается меньшими силами. Поэтому следует ожидать, что в начале прогресс в отвоевании наших земель будет идти медленнее, чем этого хотелось.

Ведь абсолютно неправильным подходом стало бы соблюдение ложной тактики, типичной для россиян. Бездумно бросать военные силы и технику в “мясорубку войны". Можно спрогнозировать, что на этом этапе ВСУ, скорее всего, столкнутся с ограниченным количеством российских мобильных резервов, которые могут быть относительно неподготовленными и недостаточно обеспеченными. Эти недостатки не сразу обнаружатся, но со временем они способны стать решающими.

Когда же придет время для того, чтобы Украина направила значительные силы к конкретным тактическим точкам давления, привлекая новую бронированную военную технику, которую недавно предоставили нам западные союзники, прогресс может внезапно ускориться. Учитывая в целом плохую подготовку и низкое моральное состояние российской захватнической армии, их сопротивление могло бы быстро уменьшиться, а линия обороны посыпаться. Но вряд ли это может произойти в ближайшие несколько недель.

Собственно, смысл этих укреплений для рашистов – повторить то, что удалось сделать Украине под Бахмутом. Сорвать стратегию руководства ВСУ, обескровить их при наступлении и подтянуть свежие ресурсы для контратак. Цель Украины – перерезать и ликвидировать наземный мост из России в украинский Крым. Для этого придется уничтожить российские войска, перекрывающие нам путь к Крымскому полуострову.

Россияне не только пытаются удержать свои укрепления, они делают попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Что, конечно, замедляет продвижение ВСУ, но вряд ли обескровливает их. По сути, это возвращает сложившуюся ситуацию в пользу Украины и позволяет критически ослабить группировку российских захватчиков нашими меньшими силами, одновременно сдерживая их большие отряды от попыток штурмовых действий.

В интересах Украины не слишком ускорять этот начальный этап, чтобы снизить количество россиян, с которыми придется столкнуться на этих тяжелых укреплениях. Позиционное противостояние, наконец, завершится тем, что впоследствии, прорвав линию обороны противника в нескольких местах фронта, ВСУ пойдут на расширение прорыва. И с этим враг ничего поделать не сможет. Поэтому неделя-две задержки ничего стратегически не изменит.

Возможно, российское командование надеется, что медленный прогресс деморализует украинские силы и сторонников Украины на Западе. Если это так, они должны знать, что надежда – это не стратегия и никогда ею быть не сможет.

Похоже, что стратегия ВСУ заключается в том, чтобы побудить Россию привлечь ее мобильные резервы к борьбе на открытом пространстве перед подготовленной оборонной линией и измельчить ее, особенно российскую мобильную артиллерию, прежде чем привлекать собственные бронетанковые формирования для удара по более слабым местам, которые уже обнаружили. А когда заявится трещина в обороне, нужно будет быстро ее расширить.

У решистов стратегия противоположно иная – это то, чего придерживалась когда-то еще коммунистическая советская власть. Им для того, чтобы отчитаться о своих якобы “успехах" Путину, нужны полученные метры продвижения вперед и оккупированные населенные пункты, однако ни того, ни другого у них давно уже нет.

Контрнаступление украинских войск реализуется постепенно, но верно. И точно, что медленное продвижение лучше, чем движение вспять. Чем Москву подталкивают к решению, что нет смысла жертвовать своими войсками, чтобы удержать города, не имеющие для них стратегического значения.

До этого контрнаступления украинцы преимущественно действовали в обороне. Сделав отличную работу и показав, что российская армия мало дееспособна, плохо управляема, недостаточно обучена, плохо оснащена и не имеет мотивации и сплоченности. И сейчас уничтожение российской оборонной системы только началось. С правильным сочетанием современного оружия и стратегии достижение успеха является лишь вопросом времени.

Однако реальная помощь Украине должна быть значительно большей. Трудно будет добиться большого перелома в российско-украинской войне, не имея достаточно современных самолетов, дальнобойной артиллерии и танков. Коллективный Запад должен признать, что сегодня украинцы воюют не только за свою свободу и существование Украинского государства. А за Европу, НАТО и весь свободный цивилизованный мир.

Эта война имеет еще большую особенность тем, что современная Российская Федерация – это террористическое государство, которым руководит военный преступник. А с террористами необходимо действовать более жесткими методами, применяя средства, которые не дадут этим международным преступникам никакого шанса не только надеяться на выигрыш, но и возможность сохранить свой режим.

Можно с уверенностью сказать, что “спецоперация" Путина провалилась с треском. Однако геополитическая доктрина администрации Джо Байдена, дозированной помощи Украине, выглядит довольно сомнительно. Постепенное наращивание этой помощи, часто со значительным опозданием, означает не что иное, как новые жертвы среди мирных украинцев.

В то время, когда война России с Украиной – это фактически экзистенциальное сражение за душу демократии в Европе. Молодые украинцы воюют и погибают в этой страшной войне, чтобы победить путинизм/рашизм в Европе от имени НАТО и его членов. Поэтому на Западе должны понимать, что любой уничтоженный российский танк или ликвидированный в Украине российский батальон не встретится с молодыми американцами на равнинах Польши, Венгрии или Франции. И лучшее, что могут сейчас сделать представители западного мира, это оказать украинцам военную помощь в тех реально необходимых размерах, чтобы эта война скорее закончилась поражением Кремля.

Необходимо честно признать, что американское руководство, похоже, обеспокоено тем, что украинцы будут использовать ракеты большой дальности для ударов по России. Но пока Российская Федерация будет запускать дальнобойные ракеты со своей территории, мы будем находиться в тактически невыгодном положении. В какой-то момент, чтобы окончательно изгнать россиян из своих земель, нам придется поражать базы Путина, склады пополнения военных запасов и ракетные установки в России. Поэтому ограничение украинской дальнобойной артиллерии ведением огня только по оккупированным РФ украинским территориям, есть слишком осторожными. Образно говоря, украинцы ведут войну против сильнейшего врага с завязанной за спиной рукой.

Глобализованный современный мир существует, объединяя много взаимосвязанных факторов. Поэтому кровавое сражение с Россией, которое уже почти 14 месяцев ведет Украина, важно так же для США, Европы и всего западного блока. Но интересно, пошла ли какая либо западная армия в контрнаступление, не имея достаточной поддержки с воздуха и с ограниченным количеством дальнобойной артиллерии? Против врага, который имел девять месяцев, чтобы окопаться и построить укрепления. А украинцы должны идти, потому что у нас нет другого выбора, хотя это несправедливо.

Украину нужно обеспечить такими видами оружия, которые перекроют цепочки поставок Путина в их войска и перебазируют далеко в глубину России самолеты и ракетные установки, постоянно атакующие города, инфраструктуру и население Украины.

Постоянный оглядывание на то, что в случае помощи Украине более модерным и более качественным оружием Путин может использовать тактическое ядерное оружие, создало ситуацию, которая затягивает время войны. Разрешить Путину продолжать свое безумное желание уничтожить Украину – не вариант. Диктатор должен получить такой урок, а сама Россия испытать столь серьезные последствия, чтобы потом любая другая страна и думать не смела о том, чтобы повторить в будущем подобную военную авантюру.

Очень важно понимать, что победа Украины стабилизирует Европу и мир и сохранит существующий на сегодняшний день мировой порядок. Это жизненно принципиальная составляющая государственных интересов всего западного мира. Украина должна оставаться свободным, независимым и демократическим государством.

Хочется ли это кому-то признавать или нет – Украина является геополитическим центром притяжения нашей планеты с точки зрения текущих балансов сил и с точки зрения географии Земли. Мы не буфер между Европой и Азией, а большое европейское государство, которое после нашей победы должно занять свое законное место в Евросоюзе.