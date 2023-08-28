Итак, Путин убил Пригожина. Принес ли пользу этот теракт – самому Путину, его режиму, России? В его понимании – да. Даже две. Во-первых, удовлетворено чувство мести, что для его мелкой натуры жизненно важно, вспомните длинную череду убийств и покушений на убийство неугодных ему людей: Литвиненко, Скрипали, Немцов, Собчак, генералы Лебедь и Рохлин, Ющенко, Березовский, Навальный, Политковская, Черновол, Старовойтова и пр. и пр.

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Во-вторых, он показал подельникам, кто в правящей банде хозяин, что также жизненно необходимо. Ну а о России он при этом совершенно не думал и не заботился, она интересна ему лишь как объект эксплуатации, лишь постольку, поскольку дает ему возможность править безраздельно и безнаказанно.

А каковы минусы? Их немало, в том числе и для него самого, но они за пределами его понимания и горизонта планирования. Путин живет сегодняшним днем, реагирует на вызовы ситуативно и к предвидению последствий своих действий органически не способен. Что же будет после смерти Пригожина с его наследством: бизнесом на сотни миллиардов рублей в год, частной армией и африканской сетью дружественных режимов и сырьевых активов ЧВК "Вагнер"?

Африка

Из очевидных минусов на первый план (для России и ее режима) выходит дальнейшая судьба операций "Вагнера" в Африке. Пригожин вернулся в Россию именно оттуда и, видимо, в роковой для него рейс отправился докладывать о результатах – так его, собственно говоря, и заманили в ловушку. Financial Times в статье от 24 августа считает, что Россия теперь едва ли справится с африканскими аферами, их поддержанием и продолжением. "Африка скатится в дерьмо, — цитирует FT хорошего знакомого Пригожина. — ... заменить его некем... Только он был таким сдвинутым, чтобы заставить это работать".

До мятежа "Вагнер" служил надежной скорой помощью для режимов Ливии, Мали (там он сделал свою последнюю видеозапись), ЦАР и пр., но после рейда на Москву Пригожин перестал быть полуофициальным, но безусловным эмиссаром России. По данным источника FT, после разговора с Путиным он поверил, что уладил дела с ним, и готовился начать в ЦАР все сначала с 1,5 тысячами самых верных бойцов в надежде доказать свою полезность (и обеспечить безопасность). Суммарные человеческие ресурсы "Вагнера" в Африке "Уолл Стрит Джорнел" в статье от того же 24 августа (все киты западной прессы откликнулись на путинский теракт) оценила в 5 тысяч человек.

Теперь операции "Вагнера" попытаются скорее всего вести Минобороны РФ и ГРУ, а связанные с "Вагнером" компании будут менять собственников. Контроль над самым крупным активом, золотым прииском Ндассима в ЦАР, дававшим порядка $1 млрд в год, Россия скорее всего сохранит. Как и работу в Мали, где просто нет другой силы, способной бороться с джихадистами. Но ни о каком расширении на континенте речи больше не идет, удержать бы имеющиеся позиции.

Следует заметить, что масштаб этих дел определялся больше политической составляющей, то бишь стремлением напакостить Западу, бизнес же не стоит переоценивать (по крайней мере официальную его часть). FT в начале этого года подсчитала, что совокупная выручка зарубежных компаний Пригожина в 2018-2021 годах составляла $250 млн. В России его структуры столько зарабатывали за два месяца, к тому же есть основания полагать, что финансирование Россией операций в Африке превышало доходы оттуда. Бизнес по-русски специфичен...

Как бы то ни было, а общий баланс отрицателен: Путин в ближайшей перспективе лишит своих подельников жирного куска доходов, а Россию рычагов влияния на африканском направлении, на котором она именно сейчас старается проявлять активность изо всех сил, пытаясь противопоставить Западу глобальный Юг.

ЧВК "Вагнер"

Однако для Украины важнее иной российский минус, идущий неньке в плюс: без Пригожина "Вагнер", самое боеспособное военное соединение России, теряет (фактически уже потеряло) свою боевую ценность и вряд ли долго протянет.

Интернет-издание "Медуза" в статье о перспективах "Вагнера" пишет, выражая общее мнение, что без руководящей тройки Пригожин-Уткин-Чекалов компанию ждет максимум движение по инерции. По ее информации, собирать наемников в Африке поручено малоавторитетному в "Вагнере" менеджеру среднего звена Андрею Трошеву с широко известным "пагубным пристрастием к алкоголю". Ну а хорошо информированный бюллетень The Bell резюмирует: "Вероятное развоплощение "Вагнера", если отвлечься от политического аспекта, обещает пройти по схеме увядания персоналистского бизнеса, лишившегося основателя: прекращение развития, утрата конкурентоспособности, раздел со сменой владельцев".

Главная база "Вагнера" в России, расположенная у райцентра Горячий Ключ в Краснодарском крае (с центром подготовки наемников и полигоном), была торжественно закрыта сразу после пригожинского мятежа. За "Вагнером" остались только "черная часовня" неподалеку и мемориальное кладбище бойцов с памятниками-пирамидами в виде "зубов дракона".

В июле, в ходе подготовки к переводу части бойцов в Белоруссию, ЧВК сдала Минобороны свою тяжелую технику: танки, БМП, бронетранспортеры, артиллерию и боеприпасы – более двух тысяч единиц техники, 5 млн патронов и 2,5 тысячи тонн боеприпасов, включая мины и ракеты РСЗО. Без всего этого о боевой ударной мощи говорить не приходится, поэтому наличие около 5 тысяч "музыкантов" в Беларуси это больше проблемы Лукашенко, Москвы, Литвы и Польши, чем Украины. Подписавшие же контракт с МО РФ неминуемо опустятся до среднего армейского уровня, весьма невысокого.

Возможны ли переговоры с Россией?

Да, вся западная пресса уделила большое внимание этому теракту – как же, событие громкое, экстраординарное! Но не эта ли ветреная пресса в последнее время усиленно муссировала тему необходимости переговоров Украины с Россией на самых невыгодных для первой условиях?

Убийство Пригожина, положившегося на слово Путина, полностью обесценило тему переговоров. Оно еще раз показало и доказало наглядно – нагляднее некуда – совершенную бессмысленность переговоров с режимом, во главе которого стоит кровожадный маньяк. России в принципе никогда нельзя было верить, а путинской России тем более!

Это для Запада беззастенчивый, вызывающий, демонстративный теракт против доверенного лица лидера ядерной державы экстраординарен, для России же событие рядовое и давно, еще с 24 июня, всеми ожидаемое. Помнится, в соцсетях спорили, долго ли проживет Пригожин, и большинство считало, что считанные дни. Об этом же твердили самые популярные блогеры и авторитетные обозреватели.

Резюме

Но что в действительности показало это убийство? Силу Путина? Нет, его слабость и зыбкость вертикали его власти. При реально сильной, уверенной в себе власти мятежника арестовали бы и судили, Путину же пришлось прибегать к мафиозным методам. То есть он не всесильный диктатор, который полностью контролирует свое ближайшее окружение, но вынужден считаться с некими группами влияния, с возможностью саботирования его приказов или даже противодействия им. Да и два месяца, прошедшие от мятежа до ликвидации главы мятежников, говорят о его слабости.

Подводя итоги, заключим, что устранение Пригожина больше на пользу Украине, чем во вред, чего не скажешь о России и о Путине. Он снова выстрелил себе в ногу, как говорят на западе, или наступил на очередные грабли, говоря по-русски. Этот теракт уменьшит возможности и ухудшит позиции России. И, надеюсь, прекратит разговоры о переговорах. Хотя бы на время.