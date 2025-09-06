Путин выразил заинтересованность во встрече с Зеленским за пределами Москвы, – Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что российский диктатор Владимир Путин выразил заинтересованность во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским "где угодно", кроме Москвы. Об этом глава РФ сказал во время встречи со словацким политиком.

Фицо сделал это заявление во время ток-шоу Sobotné dialogy на Словацком радио, передает Teraz.sk. Также он рассказал, что время встречи в Ужгороде в пятницу Зеленский выразил желание встретиться с Путиным.

"Президент Зеленский не очень хорошо будет выглядеть в политическом плане у себя дома, если он встретится с Путиным, и, безусловно, граждане России не были бы слишком рады, если бы Путин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но оба они понимают, несмотря на политический ущерб, который это может им нанести, что им нужно встретиться и о чем-то договориться, потому что если они не договорятся, война продолжится", – сказал Фицо.

По его мнению, гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и России. Фицо исключил возможность вступления Украины в НАТО, и добавил, что словацкие солдаты не будут размещены в Украине. По его словам, поддержка Словакией гарантий безопасности означает разрешение на переброску солдат из других стран через словацкую территорию.

При этом Фицо поддержал вступление Украины в Европейский Союз. По его мнению, это долгий путь для нашей страны, а ее вступление в Союз выгодно для самого ЕС.

Премьер-министр повторил, что отношения с Россией должны быть нормализованы. После окончания войны, по его словам, международное сотрудничество с ней нужно будет как можно быстрее перезапустить.

Что предшествовало

Владимир Путин 3 сентября в очередной раз продемонстрировал свое "стремление к миру", выдав циничные заявления. Он требовал проведения референдума в Украине, изменения Конституции и приезда президента Владимира Зеленского в РФ.

Путин заявил, что он никогда не отвергал возможности провести переговоры с Зеленским и якобы готов с ним встретиться. Но для этого Зеленский должен приехать в Москву.

Диктатор заявил, что именно Москва является лучшим местом для встречи. Он добавил, что РФ предоставит гарантии безопасности для украинского лидера на территории страны-агрессора.

В МИД Украины отреагировали на это требование Путина. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что главарь Кремля просто продолжает манипулировать всеми вокруг. Он напомнил, что по меньшей мере семь стран готовы провести встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву. Глава государства объяснил, что не может посещать столицу страны-террориста России для переговоров по дипломатическому урегулированию.

В то же время украинский президент озвучил встречное предложение, заявив, что Путин может приехать в Киев.

Также Зеленский назвал предложение российского лидера приехать в Москву способом затянуть переговоры. Он подчеркнул, что настоящая встреча возможна только тогда, когда от нее будет конкретный результат.

Гарант объяснил, что украинская сторона открыта к диалогу в двустороннем или даже в трехстороннем формате с участием США. Однако, по словам Зеленского, Россия системно пытается отложить переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что считает нынешнюю украинскую власть "нелегитимной". Поэтому главарь Кремля убежден, что заключить мирное соглашение с нынешним украинским правительством невозможно.

Также военный преступник придумал новое требование к Украине, которое касается проведения референдума, говорится в аналитике Института изучения войны.

