"Путин выпустил четырех всадников апокалипсиса": Мельник в ООН сделал предупреждение россиянам

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник выступил на заседании Совета Безопасности ООН, приуроченном ко Дню Независимости Украины. В своем обращении дипломат дал жесткую оценку действиям Кремля и прямо обратился к гражданам РФ.

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В частности, дипломат рассказал о планах российской власти объявить масштабную мобилизацию. Трансляцию выступления мельника опубликовали на сайте ООН.

Библейская метафора для кремлевского режима

Характеризуя действия руководства России, Мельник заявил, что российский диктатор Владимир Путин не просто развязал войну против Украины, а "выпустил четырех всадников Апокалипсиса, как в Книге Откровения: Завоевание, Война, Голод и Смерть".

По словам украинского дипломата, эти разрушительные силы поглотят не только самого инициатора войны, но и всю построенную им систему, а также "могут поставить последнюю печать на судьбе самой России".

Предупреждение о мобилизации

В ходе заседания Мельник отдельно обратился к россиянам на русском языке, предупредив их о подготовке новой волны массовой принудительной мобилизации в РФ.

По данным дипломата, мобилизационные мероприятия могут начаться сразу после очередных выборов в Госдуму. Мельник подчеркнул, что российские власти планируют отправить на войну против Украины до 500 тысяч человек "в один конец".

Украинский постпред призвал граждан РФ не ждать вручения повесток и покидать страну как можно скорее. При этом Мельник иронично добавил, что с топливом для выезда могут возникнуть проблемы, намекая на регулярные и успешные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Напомним, россияне массово покидают страну и уезжают в Грузию на фоне слухов об усилении мобилизации в России после парламентских выборов в сентябре. Границу России с Грузией 15 и 16 августа пересекли около 40 тысяч россиян.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в России мужчины призывного возраста проходят дополнительные проверки при попытке выехать за границу. Из-за затягивания процедур они часто не успевают на свои рейсы и вынуждены возвращаться домой.

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