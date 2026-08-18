В России вводят скрытые ограничения на выезд за границу для мужчин призывного возраста – "Атеш"

В России мужчины призывного возраста проходят дополнительные проверки при попытке выехать за границу. Из-за затягивания процедур они часто не успевают на свои рейсы и вынуждены возвращаться домой.

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Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Там утверждают, что такие меры уже фиксируются в ряде аэропортов страны-агрессора.

В РФ усиливают контроль за выездом мужчин

По данным агентов, среди которых есть сотрудники пограничной службы и аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, при выезде из России проводится негласная фильтрация пассажиров.

"Мужчин призывного возраста отправляют на дополнительные проверки, из-за чего они просто не успевают на свои рейсы, даже если с документами все в порядке и никаких официальных запретов нет", – говорится в сообщении.

В партизанском движении отмечают, что, несмотря на публичные заявления российских властей об отсутствии планов по новой мобилизации, на границе уже применяются неофициальные указания по проверке мужчин призывного возраста.

При этом речь идет не о массовом ограничении выезда, а о выборочных проверках, которые должны оставаться незаметными и не провоцировать панику.

Россиян могут задерживать под предлогом дополнительной проверки документов, уточнения цели поездки, досмотра багажа или сверки данных в базах. Из-за длительного ожидания человек может не успеть на свой рейс, после чего ему возвращают документы и отправляют домой без официального решения или объяснения причин.

Напомним, Россия готовится к масштабной мобилизации. По данным украинской разведки, она запланирована на конец сентября – начало октября 2026 года. Не избегут призыва на преступную войну и жители временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Financial Times писала о том, что Россия усиливает давление на потенциальных контрактников, поскольку набор людей в армию становится все сложнее. В минобороны РФ поставили перед регионами задачу обеспечить к концу 2026 года набор 409 тысяч новых военнослужащих. Для выполнения квот местные власти используют финансовые стимулы и вербовку под давлением.

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