Стоят в очередях на границе: россияне массово уезжают в Грузию из-за слухов о мобилизации после выборов

Россияне массово покидают страну и уезжают в Грузию на фоне слухов об усилении мобилизации в России после парламентских выборов в сентябре. Границу России с Грузией 15 и 16 августа пересекли около 40 тысяч россиян.

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Из-за этого на границе образовалась огромная пробка, а автомобили движутся со скоростью 50 метров в час. Об этом сообщило издание The Moskow Times.

Что известно

На фоне слухов об усилении мобилизации в России после парламентских выборов десятки тысяч россиян бегут в Грузию. На пункте пропуска "Верхний Ларс" образовалась огромная пробка, автомобили в ней движутся со скоростью 50 метров в час.

Так, 15 августа границу с Грузией пересекли около 19 тысяч россиян, а 16 августа – около 20 тысяч.

"Нынешние показатели существенно превышают данные аналогичных периодов предыдущих лет", – говорится в материале.

Отмечается, что в последний раз такой большой пассажиропоток на этой границе наблюдался в 2022 году, после начала российского вторжения в Украину.

Верхний Ларс — это единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. В сентябре 2022 года он был очень перегружен из-за того, что десятки тысяч россиян бежали в Грузию из-за объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации.

До этого в столице Армении Ереване россияне повысили спрос на аренду жилья.

"В результате квартиры в аренду подорожали на 30%, а россияне начали искать варианты совместной аренды с незнакомыми людьми", – отмечается в материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в России мужчины призывного возраста проходят дополнительные проверки при попытке выехать за границу. Из-за затягивания процедур они часто не успевают на свои рейсы и вынуждены возвращаться домой.

Также мы сообщали о том, что ранее Financial Times писала о том, что Россия усиливает давление на потенциальных контрактников, поскольку набор людей в армию становится все сложнее. В Минобороны РФ поставили перед регионами задачу обеспечить к концу 2026 года набор 409 тысяч новых военнослужащих. Для выполнения квот местные власти используют финансовые стимулы и вербовку под давлением.

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