Путин всем лжет и затягивает решение о прекращении огня, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что путь к миру должен начаться без всяких условий, а Россию нужно принудить к прекращению войны. Он призвал Европу и США усилить давление на Кремль.

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Такое заявление Зеленский сделал 15 марта, выступая на онлайн-встрече лидеров стран, посвященной поддержке Украины. Сопредседателями саммита выступили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, рассказали в Офисе президента.

"Я выступал на встрече европейских лидеров, заявив, что путь к миру должен начаться безоговорочно. И если Россия этого не хочет, то нужно оказывать сильное давление, пока они не захотят. Москва понимает один язык", – прокомментировал Зеленский свое выступление в соцсети X.

В частности, Зеленский напомнил, что 11 марта поступило предложение США о полном безусловном 30-дневном прекращении огня.

За это время можно было бы обсудить все аспекты подлинного мира:

"Со вторника на столе лежит предложение о прекращении огня – тишина в воздухе, на море и на фронтах. Это американское предложение – полное, безусловное прекращение огня на 30 дней. За это время, без убийств, можно было бы действительно обсудить все аспекты реального мира".

Но РФ делает все, чтобы этого не допустить, распространяет ложь о сложности прекращения огня и ситуации в поле боя, добавил украинский лидер.

"Это война России – более трех лет полномасштабных боевых действий и разрушений. Чтобы остановить это, нужно активное давление, а не просто переговоры, – давление на Россию. Нужны решительные меры, чтобы предпринять хотя бы первые шаги к прекращению войны. К ним относятся санкции – санкции против России надо не только сохранять, но и постоянно усиливать", – сказал Зеленский.

Он также призвал партнеров сформировать четкую позицию по гарантиям безопасности, продолжить работу над размещением контингентов и определить обязательства по тому, как это будет работать.

Кроме того, Зеленский призвал ускорить и увеличить оборонное производство и укрепить ПВО в Украине и Европе.

По его словам, Европа нуждается в собственных арсеналах и возможности производить самое современное вооружение. Производство боеприпасов не должно длиться три-пять лет, когда речь идет об обороне и безопасности, так что делать это следует как можно скорее, призвал президент.

"Очень плохой сигнал – прислушаться к мнению россиян относительно контингента. Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы. Если Путин хочет ввести какой-то иностранный контингент на территорию России, это его дело. Но это не его дело – решать что-то о безопасности Украины и Европы", – сказал он.

В ходе встречи обсуждали, кто затягивает мирный процесс – теперь это стало очевидным. Зеленский добавил, что прекращение огня могло произойти уже сейчас, но РФ делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Путин лжет всем о ситуации на местах, особенно о том, что происходит в Курской области, где украинские силы продолжают свои операции. Наши войска также стабилизировали ситуацию на фронте в Донецкой области – в частности в районе Покровска. Путин также лжет, что прекращение огня якобы слишком сложно", – сказал Зеленский.

Он добавил, что действительно все можно отследить – это обсуждалось с представителями США.

Путин уже затянул войну почти на неделю после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии и продолжит делать это дальше, заявил Зеленский.

Он также призвал к объединению усилий не только Европы и G7, но и всех других стран ради мира.

Многие лидеры имеют связи во всем мире – в Латинской Америке, Азии, Африке и Тихоокеанском регионе, сказал глава государства и добавил, что Украина хочет справедливо завершить войну.

Мир должен понять, что РФ является единственным препятствием на пути к миру:

"Я прошу вас говорить со всеми – от Бразилии до Китая, от африканских до азиатских стран – о том, что нужен настоящий мир. Мир через силу. Мир через принуждение России предпринять необходимые шаги ради мира".

Зеленский также указал, что Путин годами лгал миру, утверждая, что не провоцирует и не затягивает войну. Однако, когда встал вопрос о прекращении огня, стало очевидно, что выдвигающий лишние условия, которые усложняют процесс и затягивают все, является настоящей причиной войны.

"Путь к миру должен начинаться без всяких условий. Если Россия этого не хочет, то необходимо применить сильное давление, пока она не согласится. Москва понимает только один язык. Я прошу вас говорить с Америкой, с президентом Трампом, чтобы помочь приблизить мир быстрее. Это возможно из-за полных санкций, мощного давления и принуждения России к миру", – подытожил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 марта советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина и США обсуждали линии разграничения, где война должна остановиться. По словам Волтца, украинская делегация "была очень честной" и разговор был "очень хорошим".

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