'Рисовали на карте, как собираемся закончить войну': Уолтц рассказал новые детали о переговорах с Украиной в Джидде

Во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта украинская и американская стороны обсуждали линии разграничения, где война должна остановиться при возможном временном прекращении огня. Чиновники даже рисовали соответствующие линии на карте, где война должна остановиться.

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Об этом сказал советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц в эфире Fox News в пятницу, 14 марта. Он участвовал в переговорах в Джидде.

"Они (делегация Украины. – Ред.) были очень честными. У нас были очень хорошие разговоры. В какой-то момент мы даже разбили карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся закончить эту войну", – заявил американский чиновник.

Уолтц отметил, что украинская делегация согласилась, что "все стороны должны двигаться к прекращению огня".

"Конечно, у обеих сторон будут свои требования. Конечно, обе стороны должны будут пойти на определенные компромиссы и продемонстрировать дипломатию", – сказал представитель администрации Дональда Трампа.

В то же время, Уолтц снова заявил, что Украина, возможно, будет вынуждена согласиться на определенные территориальные уступки в пользу России.

"И что важно, мы обсуждаем все эти вещи с обеих сторон. Мы ведем эти дискуссии с нашими российскими коллегами. Мы обсуждаем эти вопросы с нашими украинскими коллегами. И мы подталкиваем обе стороны вместе с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон крайней решимости положить конец этой войне", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Уолтц сказал, что после поездки в РФ представителя президента США по Ближнему Востоку Стива Виткоффа в Вашингтоне испытывают "осторожный оптимизм" по урегулированию войны РФ против Украины.

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