'Европа ответит единством и силой': фон дер Ляйен предостерегла Россию от угроз странам Балтии

Страна-агрессор Россия и Беларусь несут полную ответственность за дроны, которые систематически нарушают воздушное пространство стран Балтии. А публичные угрозы со стороны Москвы в адрес государств-членов Европейского союза являются "абсолютно неприемлемыми".

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Соответствующий пост она обнародовала на платформе Х 20 мая.

ЕС будет реагировать на любые атаки против своих членов

Чиновница подчеркнула, что угроза для одного государства-члена ЕС является вызовом для всего Союза и пригрозила ответом в случае опасности.

"Публичные угрозы России нашим балтийским государствам абсолютно неприемлемы. Пусть не будет никаких сомнений. Угроза одному государству-члену – это угроза всему нашему Союзу. Россия и Беларусь несут прямую ответственность за беспилотники, которые угрожают жизни и безопасности людей на нашем восточном фланге. Европа ответит единством и силой", – говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС и в дальнейшем будет усиливать безопасность своего восточного фланга благодаря укреплению коллективной обороны и повышению готовности на всех уровнях.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности ООН 19 мая повторил фейки о якобы подготовке ударов украинских беспилотников с территории Латвии и других стран Балтии. К тому же российский дипломат пригрозил, что членство в НАТО якобы не защитит страны Балтии от ответных ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 20 мая в Литве объявляли воздушную тревогу из-за подозрительного самолета. Он приближался к границе Литвы со стороны Беларуси, из-за этого в небо поднимали авиацию, самолеты патрулировали воздушное пространство в Балтийском регионе.

