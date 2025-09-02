'Путин мерзким способом усилил удары': в Минфине США снова заговорили об усилении санкций

Российский диктатор Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске резко усилил удары по Украине. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций против Москвы.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News, передает УНИАН. По словам Бессента, действия Путина противоречат обещаниям, которые он делал во время личной встречи и телефонных разговоров с американской стороной. "Фактически, он в отвратительной манере усилил кампанию бомбардировок", – подчеркнул министр.

"Путин, начиная со встречи в Анкоридже, начиная с телефонного разговора, когда европейские лидеры и Зеленский были в Белом доме в следующий понедельник, сделал противоположное тому, что, как он заявлял, хотел сделать; фактически, он мерзким способом усилил бомбардировки", - сказал Бессент.

Американский чиновник добавил, что на этой неделе в Белом доме планируют детально рассмотреть возможности новых санкций. "Думаю, мы будем их очень внимательно изучать", – отметил он. В Вашингтоне ожидают, что усиление давления заставит Кремль учитывать международные договоренности, хотя пока Москва демонстрирует обратное.

Варианты ограничений

По словам экспертов, новые санкции могут коснуться финансового сектора России, технологических компаний и нефтегазового экспорта. Также в США не исключают персональных ограничений против ближайшего окружения Путина. Подобные шаги уже не раз применялись, однако их эффективность будет зависеть от единства Запада.

Что предшествовало

В пятницу, 15 августа, Трамп провел саммит с российским диктатором Путиным в Анкоридже на Аляске и заявил о "значительном прогрессе" от трехчасовых переговоров. И хотя никакого соглашения не было достигнуто, он указал, что теперь "все зависит от Зеленского".

В понедельник, 18 августа, Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопрос о завершении войны. Гарант подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

Сразу же после переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент Дональд Трамп позвонил в Кремль. По завершении разговора с Путиным Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Во вторник, 19 августа, начала появляться информация, что Зеленский может встретиться с Путиным в Европе, среди наиболее вероятных городов называли Рим, Женеву или Будапешт. Но в России отказались.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 августа, Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Жертвами атаки российских террористов стали более двух десятков человек, среди них – дети, студенты, врачи и деятели культуры. Только в пятиэтажке в Дарницком районе, где ударом был уничтожен целый подъезд, погибли 23 человека.

