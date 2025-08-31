Россия несет смерть: как выглядит разрушенный вражеским ударом дом в Киеве, где погибли десятки человек. Фото и видео

В Дарницком районе Киева, где в ночь на 28 августа российская оккупационная армия разрушила жилой дом, аварийно-поисковые работы беспрерывно продолжались около 30 часов. Сейчас на месте теракта от многоэтажки остались только полуразрушенные стены.

Также к месту массового убийства мирных жителей люди несут цветы и игрушки. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA.

Последствия российского теракта

Ночью 28 августа путинская армия запустила по украинской столице сотни дронов-камикадзе и десятки ракет. Целью российских ударов снова стала гражданская инфраструктура, в частности, жилые дома.

В Дарницком районе Киева вследствие прямого попадания российской ракеты был полностью разрушен пятиэтажный дом. Жертвами теракта только в этом одном доме стали 23 человек, в том числе дети.

Спустя несколько дней неравнодушные люди приносят к месту трагедии цветы, свечи и игрушки в память об убитых россиянами взрослых и детях. Сам дом, по предварительным данным, восстановлению не подлежит и, вероятно, будет снесен.

Что предшествовало

В ночь на четверг, 28 августа, Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Жертвами атаки российских террористов стали более двух десятков человек, среди них – дети, студенты, врачи и деятели культуры. Только в пятиэтажке в Дарницком районе, где ударом был уничтожен целый подъезд, погибли 23 человека.

Спасатели около 30 часов продолжали работать на месте ракетного удара. Большинство жертв удалось обнаружить только после разбора тонн обломков. Таким образом, мирные украинцы фактически были заживо похоронены под завалами в своем доме.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 31 августа попрощались с 24-летней Надеждой Галич и ее двухлетней дочерью Ангелиной. Молодую маму вместе с ребенком убили россияне прямым попаданием ракеты в жилой дом. Проститься с невинными жертвами российских террористов пришли сотни человек.

