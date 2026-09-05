Путин усилил удары по Украине после тайного визита директора ЦРУ – медиа

Прошло уже 10 дней после визита директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву. С тех пор российские войска активизировали ракетные и дронные атаки на Украину, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру, в частности объекты энерго- и водоснабжения, супермаркеты и продовольственные склады.

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Похоже, что визит Рэтклиффа не смог убедить диктатора Владимира Путина прекратить войну и, возможно, лишь укрепил его решимость добиться победы военным путем. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей российской элиты и аналитиков.

Почему Путин усилил атаки

По мнению собеседников издания, Путин стремится воспользоваться ослабленной системой противовоздушной обороны Украины и усиливает кампанию бомбардировок. Он считает, что это заставит Киев пойти на уступки по некоторым из его ключевых территориальных требований, возможно, уже этой зимой.

На фоне ухудшения состояния российской экономики и роста недовольства населения диктатор на этой неделе выразил уверенность в успешном ходе войны. "Я не имею никаких сомнений, что враг потерпит поражение", – заявил он российским журналистам.

Ответом Путина на приезд Рэтклиффа, по всей видимости, стали непрерывные круглосуточные удары по Украине, а также его выступления на региональной конференции по безопасности в Кыргызстане, где он встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и пообещал Тегерану поддержку в его войне с Соединенными Штатами.

Эскалация ударов России по Киеву и другим украинским городам после визита главы ЦРУ "может быть определенным сигналом для Вашингтона о том, что Россия продолжает наступательную операцию и не видит необходимости менять свою позицию и проявлять большую гибкость", – заявил российский ученый, близкий к высокопоставленным дипломатам РФ.

Чего хочет диктатор

Сигналы о том, что Россия проигрывает войну и что лучше завершить ее сейчас, "не были интересны Путину", – отметила Татьяна Станова, старший научный сотрудник Центра Карнеги по изучению России и Евразии в Берлине. Путин "уверен, что выиграет войну, и сколько бы времени это ни заняло, он верит, что в какой-то момент Украина сломается, и России не придется воевать", – отметила она.

Несмотря на то, что в четверг Путин заявил, что видит шанс достичь мирного соглашения путем переговоров, он не заинтересован ни в каких предложениях о прекращении огня на основе текущей линии фронта, отметила российская исследовательница.

"Мне кажется, что установление контроля над всем Донбассом является минимальным предварительным условием для любых будущих переговоров. Об этом неоднократно заявляли президент и другие официальные лица. Отступить от этого будет очень сложно", – сказала Станова.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин, по всей видимости, считает, что у него есть еще около года для продолжения войны против Украины и достижения своих минимальных военных целей. Чтобы заставить Кремль согласиться на прекращение войны уже в течение ближайших нескольких месяцев, нужны гораздо более серьезные меры давления, чем те, которые применяются сейчас, заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп

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