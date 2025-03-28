"Путин унижает Трампа и делает это сознательно": Россия нарастит количество атак "Шахедами" на Украину в ближайшие месяцы – ЦПД

Российский диктатор Владимир Путин сознательно унижает президента США Дональда Трампа. Он продолжает удары по энергетической инфраструктуре Украины и выдвигает новые нереальные требования.

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Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram. По его словам, кремлевские пропагандисты открыто высмеивают команду Трампа, называя его врагом и "говоруном". России необходимо снятие санкций только для усиления военного бюджета.

"Фактически Путин унижает Трампа и делает это сознательно. Он бьет по энергоинфраструктуре дальше и выдвигает новые безумные условия. Его пропагандисты на эфирах смеются над командой Трампа, а самого президента США называют врагом и "говоруном". Выход из-под санкций РФ нужен только для дополнительных инвестиций в войну", – отметил он.

Коваленко напомнил, что Россия продолжает ежедневно атаковать ударными дронами, в частности типа "Шахед", и собирается нарастить это количество атак в ближайшие месяцы. Перед Россией стоит задача – дискредитация США на мировом уровне.

Также руководитель ЦПД считает, что Путин делает все для затягивания войны и сорвания мира, потому что окончание боевых действий его не интересует. По этой причине диктатор "постоянно выдвигает какие-то безумные идеи и требования".

"Сузить его поле для маневров возможно из-за жестких экономических ограничений для России и усиления Украины. Надеюсь, что это станет понятно, если до Пасхи Россия не прекратит огонь", – написал Коваленко.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер предположила, что Путин "водит за нос" Трампа по завершению войны в Украине. Глава Кремля не собирается подписывать никакие мирные соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп признал, что на некоторых членов его команды могла повлиять пропаганда России. Однако, утверждает он, его представители пытаются завершить войну РФ против Украины.

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