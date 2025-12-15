'Путин сознательно затягивает переговоры по миру в Украине': руководительница MI6 опередила об угрозах для стран НАТО

Российский диктатор Владимир Путин сознательно затягивает переговоры о прекращении войны против Украины. Такая тактика Москвы создает дополнительные риски не только для Украины, но и для стран НАТО, а также затрудняет дипломатические усилия по достижению мирного соглашения до конца года.

Как сообщает агентство Bloomberg, об этом заявила новая руководительница британской службы внешней разведки MI6 Блейз Метревели в Лондоне во время своего первого публичного выступления после назначения на должность в сентябре.

В своем заявлении она подчеркнула: "Мы все и в дальнейшем сталкиваемся с угрозой агрессивной, экспансионистской и ревизионистской России, которая стремится подчинить себе Украину и страны НАТО".

Затягивание переговоров

В речи Метревели прямо обвинила российского президента в намеренном торможении мирного процесса. Она заявила, что Путин "затягивает переговоры и перекладывает цену войны на собственное население".

Глава MI6 также подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Великобритании и ее партнеров будет оставаться длительной. "Путин не должен иметь никаких сомнений, наша поддержка является устойчивой. Давление, которое мы оказываем от имени Украины, будет сохраняться", – сказала она.

По оценке британской разведки, в Москве могут считать, что продолжение боевых действий в течение зимы дает России определенные преимущества, однако эта логика не меняет общего подхода Запада.

Слова Метревели свидетельствуют, что позиция западных структур безопасности относительно намерений Кремля почти не изменилась. Западные разведки по-прежнему исходят из того, что Путин не планирует в ближайшее время прекращать войну против Украины, несмотря на контакты между российскими и американскими переговорщиками.

Подобную оценку еще в прошлом месяце озвучивал и предшественник Метревели на посту главы MI6 Ричард Мур. Он также заявлял, что разведывательные данные не указывают на готовность России реально остановить боевые действия.

Предупреждение союзникам

В своем выступлении Блейз Метревели также обратила внимание на более широкий спектр угроз, которые Россия создает для Великобритании и ее союзников. Она предостерегла, что современный мир стал "более опасным и более конфликтным, чем когда-либо за последние десятилетия", а Европа, по ее словам, фактически действует в промежутке между миром и войной.

Агентство Bloomberg отмечает, что риторика главы MI6 перекликается с последними заявлениями руководства НАТО о подготовке к возможному масштабному противостоянию. Издание напоминает, что генсек Альянса Марк Рютте недавно говорил о необходимости быть готовыми к войне такого масштаба, который пережили поколения дедов и прадедов.

Bloomberg также цитирует Метревели, которая подчеркнула: "Мы не должны питать иллюзий относительно того, с какой Россией имеем дело".

Реакция военных

Через несколько часов после выступления руководительницы MI6 с отдельной речью выступил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Ричард Найтон. Он заявил, что все больше британцев должны быть готовы защищать свою страну в рамках так называемого общенационального ответа на российскую угрозу.

По его словам, общество в Британии не всегда чувствует опасность со стороны России так остро, как это происходит в других странах Европы. Однако, как отметил Найтон, характер угроз меняется, и это требует участия не только армии, но и всего общества и промышленности.

Отдельно британские чиновники остановились на нетрадиционных формах давления со стороны России. Ричард Найтон заявил, что Великобритания ежедневно подвергается кибератакам, за которыми, по оценкам Лондона, стоит Москва.

Метревели со своей стороны подтвердила оценки MI6, согласно которым Россия причастна к части операций с применением беспилотников, которые фиксировались вблизи аэропортов и военных баз в Европе. По словам британских чиновников, российская армия остается большой, технологически сложной и уже имеет значительный боевой опыт.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.