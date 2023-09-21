"Лише Росія є перепоною для миру і здатна одномоментно припинити цю війну", - сказав президент Байден з трибуни ООН. Та кремль все ще вірить, що здатен вплинути на американського лідера, щоб той змусив Київ розміняти "мир на території".

Саме зараз бункерний підвищує ставки, вдаючи з себе "миротворця з гранатою". Він намагається перетворити адміністрацію Байдена на хірурга, що відріже від України частину територій.

Президент Туреччини Ердоган - черговий, хто намагається перекрутити американцям мізки на путінський лад. Це він напередодні сесії ООН озвучив набір непоєднуваних слів: "Наскільки надійним є Захід, настільки ж надійна і Росія", "я довіряю РФ так само як і Заходу", "Путін насправді виступає за припинення цієї війни якнайшвидше". І не варто називати Ердогана проросійським, він "і вашим, і нашим", тобто намагається кругом знайти свій інтерес, навіть якщо той погано пахне.

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З такими ж приблизно меседжами виступив і Ватикан, і очільники Китаю, Бразилії, Угорщини та низки африканських країн. Також бек-вокалом їм підспівують голоси відомих на Заході журналістів та експертів. Задача зрозуміла: переконати Байдена, що Путін - хороший хлопець, а війна досі триває саме через непоступливість Києва.

Зауважте глибину деформації реальності: на тлі заяв Байдена ("Росія - перепона для миру", "Лише вона здатна одномоментно припинити цю війну"), Ердоган як президент натівської держави, Папа Римський, відомі політики називають Путіна "хорошим хлопцем" та закликають зберегти обличчя Путіну, і сісти з ним за стіл. І кожен підтримкою кремлівського вигнанця переслідує свій меркантильний інтерес. Путіну пощастило жити в час Ердогана, Франциска та да Сільва, бо 1945-го ніхто зі світових лідерів не закликав зберегти Гітлеру обличчя…

Створення "партії замирення Байдена" - це ІІ-ий етап світової інформаційно-психологічної операції кремля. На І-му етапі українцям вливали у вуха, що Захід кинув нашу державу напризволяще. Та є і ІІІ етап: повернення проросійського уряду в Київ. Кремль не відмовився від нього. В планах робити це за грузинським сценарієм: сіючи зневіру до Заходу, роздмухуючи в Україні полум’я почуття зради партнерами. Вже зараз пропагандони торують шлях до політичної кризи, що створить сприятливий ґрунт для культивування антизахідних політиків.

Зрештою, Білий Дім таки дав підстави для подібних маніпуляцій кремля. Напередодні широкомасштабного вторгнення, США і РФ встановили взаємні "правила" війни в Україні, якими проведено немало червоних ліній для США та України. Про них зараз відкрито пишуть західні аналітики.

У листопаді 2021 р. Байден відправив Вільяма Бернса (керівника ЦРУ, екс-посла у РФ) до Москви. Бернс - представник т.зв. "яструбів миру", очолюваних помічником президента з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Адміністрація Байдена устами Бернса пообіцяла, що США не воюватимуть напряму та не добиватимуться зміни путінського режиму. Московія, своєю чергою, обмежить війну лише нападом на Україну.

Бернс практично дав бункерному карт-бланш напасти на Україну в обмін на ненапад на країни НАТО. Саме Бернс "прикрутив" запобіжник від повної перемоги України, оскільки термін "перемога" в розумінні Києва - це повний демонтаж режиму Путіна, а також знезараження Мордору від імперської ідеології, інший сценарій означатиме повторну війну. В розумінні "яструбів миру", спроба ізолювати та покалічити Росію унеможливлює комунікації між РФ та США, а повна перемога проукраїнських сил в Європі може завдати шкоди американським інтересам в інших регіонах світу.

Висновок очевидний: Захід забороняє Україні вигравати війну, щоб врятувати російське самодержавство, а затягування Заходу з постачанням зброї для літнього контрнаступу стало дияволським подарунком кремлю.

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