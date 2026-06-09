'Путин слабеет': Порошенко в Раде призвал усилить Вооруженные силы Украины

Верховная Рада должна делать все возможное для усиления Вооруженных Сил Украины, которые являются главным дипломатом, способным заставить российского диктатора Владимира Путина к прекращению огня.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время выступления с трибуны парламента.

"Еще несколько месяцев назад разговоры о мире в этом зале вызывали или скептическую улыбку, или даже раздражение. Наконец я слышу реалистичные разговоры о том, что мы воспользуемся открытием узкого окна возможностей по остановке войны", – констатировал Порошенко.

Он подчеркнул, что верит в остановку войны и прекращение огня, "потому что Путин слабеет".

"Это успехи нашей дипломатии, потому что наш главный дипломат – это Вооруженные Силы Украины. А главная тактика и стратегия дипломатии – это дипломатия дронов. Подтверждением ее эффективности является удар наших дронов по Москве, срыв питерского форума и ликвидация нефтеперерабатывающих заводов", – сказал Порошенко.

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Он также отметил, что еще одним доказательством ослабевания Путина является "сокрушительный проигрыш на этой неделе в Армении", а ранее – проигрыши в Венгрии и Молдове.

"Если трещат колонны по периметру, трескается фундамент", – объяснил политик.

Он отметил, что Украина не должна просить Путина о прекращении войны, поскольку "это не работает с КГБшниками".

"Мы должны принудить его к миру, и для этого мы должны не отвлекаться на любые другие позиции. Наше требование одно – это немедленное всеобъемлющее прекращение огня. Этот голос должен быть из Украины, объединенной в коалицию национального единства. Этот голос должен быть от партнеров. Этот голос должен быть из Верховной Рады для того, чтобы усилить Вооруженные Силы. И поэтому каждая гривна, которую вы изымаете из бюджета Вооруженных Сил, это работа на Путина. Усиление ВСУ – это работа на мир", – подчеркнул Порошенко.

Как известно, "ЕС" требует вернуть изъятые из бюджета Минобороны 40 млрд грн на закупку вооружения, сократить все нецелевые расходы в бюджете и направить деньги на повышение денежного обеспечения военных.