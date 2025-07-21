'Путин сдурел на теме 'Шахедов' и террора': Зеленский намекнул на новые дальнобойные удары по российской логистике. Видео

Из-за активизации российских обстрелов Украине нужно больше средств ПВО, а также deepstrike-беспилотников. Ведь если кремлевский диктатор Владимир Путин "так сдурел на теме "Шахедов" и террора", то войска государства агрессора "должны остаться без логистики".

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Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам 21 июля. Он отметил, что в течение всего понедельника продолжалась ликвидация последствий последней массированной воздушной атаки.

Под ударом врага были разные регионы: от Харьковщины и Сумщины до Франковска. Сильный обстрел пережил и Киев.

"Каждая такая волна российских ударов напоминает о двух вещах. ПВО: нужно больше систем, больше покрытия нашей страны защитой. Также наши дальнобойные удары по России: если Путин так сдурел на теме "Шахедов" и террора, они должны остаться без логистики", – отметил Зеленский.

Он рассказал, что 21 июля, впервые после изменений в правительстве, провел заседание СНБО обновленного формата.

"Вводим мораторий – запрет – на проверки бизнесов и вообще любое вмешательство правоохранительных органов, контролирующих, различных государственных структур в деятельность бизнеса. Конечно, кроме очень рисковых "теневых" отраслей, таких как сфера подакцизных товаров – алкогольных, табачных. Чтобы там не было новых "серых" схем.

Есть также уже четкий перечень законодательных изменений, конкретных мер на уровне правительства, чтобы в течение действия моратория реально изменить положительно условия для бизнеса в нашей стране и чтобы поставить под реальный контроль деятельность каждого элемента государственных структур", – сообщил президент.

Генпрокурор Руслан Кравченко предложил, как "обеспечить настоящую чистоту в работе правоохранителей в экономических делах и как убрать возможности для коррупционных проявлений". Зеленский рассчитывает, что депутаты Верховной Рады оперативно примут соответствующие поправки в Уголовный процессуальный кодекс и другие законы.

Премьер-министр Юлия Свириденко и другие чиновники также должны гарантировать выполнение программ поддержки украинского производства, украинских рабочих мест и инвестиций.

"Это все дает нам возможность обеспечивать армию и устойчивость нашей страны. Помним, что именно украинский бизнес, именно украинские предприятия обеспечивают нормальную жизнь для наших людей и возможность работать в любых условиях. Бизнес нуждается в предсказуемости, и это будет. Я благодарен всем, кто поддерживает", – заявил глава государства.

С чиновниками и военными он обсудил закупки БПЛА всех типов, включая дроны-перехватчики, дальнобойные и фронтовые беспилотники.

"Я поручил максимально расширить контрактирование – берем все, что способно защищать наши города от "Шахедов" и позиции на фронте", – сообщил Зеленский.

Состоялось и совещание с послами. "Имеем существенный дефицит финансов на производство оружия в Украине, и украинские дипломаты вместе со всеми чиновниками, вместе с Офисом президента должны обеспечить договоренности с партнерами по финансам. Я уже говорил об этом с некоторыми лидерами. Есть готовность наших друзей, готовность европейцев помогать. Должны каждую договоренность выполнить на 100% и быстро", – сказал он.

Также готовится значительная активизация работы по санкциям против РФ: новых ограничений и синхронизации старых.

"Россия использует каждую санкционную дыру для того, чтобы финансировать войну. Соответственно, должны максимально синхронизировать все санкции – партнеров у нас, в украинской юрисдикции; украинские санкции – в юрисдикциях наших партнеров. Также санкционные режимы партнеров должны быть синхронизированы между ними. Работа значительная, но санкции доказали свою эффективность. Мы видим по "минусам" в российской экономике, по проблемам с их бюджетами, в производствах, что санкции реально работают. Этого должно быть больше, чтобы высушить российский экономический потенциал", – считает президент.

В конце обращения он сделал важный анонс: "Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей".

Как писал OBOZ.UA, 21 июля состоялась новая, 29-я встреча в формате "Рамштайн". На онлайн-заседании присутствовали министры обороны и их заместители из 52 стран. Об итогах и новой военной помощи для нашей страны читайте по ссылке.

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