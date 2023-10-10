Вперше з 1973 року Ізраїль оголосив воєнний стан.

Згадую 1973 рік, в той час був військовослужбовцем і у зв’язку з арабо - ізраїльським конфліктом майже два тижня ми перебували на військовому аеродромі і готувались для відправки в зону цього конфлікту. Нас одягли у незвичну військову форму без будь-яких розпізнавальних знаків, видали повний комплект боєприпасів і кожну хвилину були напоготові вилетіти в зону конфлікту. Напруга була неймовірна. Ніхто нічого нам не казав, все було надзвичайно утаємничено, але озброєння було максимальне.Потім це все якось в один день стихло, військову форму замінили на звичну і повернули нас у місце постійної дислокації. Вже набагато пізніше, я зрозумів, що міг стати учасником тієї війни Судного дня.

Видео дня

Напад ХАМАСу на Ізраїль був несподіваний для Армії оборони Ізраїлю.

Чому так сталося, зараз важко говорити! З’ясують! Але, вперше за 50 років частина Ізраїлю була захоплена терористами. Глибина проникнення на ізраїльську територію за інформацією ізраїльських журналістів - в деяких містах до 40 км. Було захоплено 23 ізраїльські поселення.До речі, відстань від найвіддаленішого населеного пункту від кордону з сектором Газа, який був захоплений ХАМАСом, до Тель-Авіва теж приблизно 35-40 км. Це щоб було зрозуміло, як далеко проникли терористи в глибину Ізраїлю.

Попередньо, без глибокого аналізу, , вже зараз можна знайти багато спільного у діях терористів ХАМАСу в Ізраїлі, з діями таких же терористів армії путіна в Україні. Максимальна жорстокість до мирного населення, виключний цинізм і намагання посіяти суцільний страх перед варварськими методами терористів. Велика кількість жертв, в тому числі і серед військових Ізраїлю. Загинув навіть командир бригади в перші години цієї агресії, захищаючи свою країну. Скільки загинуло мирних громадян - невідомо, як точно не відомо скільки військових Ізраїлю взято в полон і скільки мирних громадян взято в заручники. Влада Ізраїлю оголосила мобілізацію і готує країну до тривалої війни. Вже прийнято рішення про проведення наземної операції в Секторі Газа. Які перші висновки можна зробити?Для мене, абсолютно є очевидним не випадковість цієї агресії ХАМАСу проти Ізраїлю.

Можна з великою ймовірністю передбачати, що дії цих терористів були узгоджені з путіним, а можливо ним і спровоковані.Путін почав активну діяльність на міжнародному рівні - в США достатньо успішно вчинив заколот у Конгресі США і паралізував роботу найвищого державного органу Сполучених Штатів.

Тепер - напад терористів на Ізраїль.

Ці зухвалі і варварські дії ХАМАСу можуть спричинити колосальний конфлікт (чи повноцінну війну), в який будуть втягнуті майже усі країни арабського світу. Це саме те, що й потрібно путіну!Головна його мета - відволікти увагу Світу і перш за все США від агресивної війни в Україні і заблокувати допомогу Україні.Путін точно розрахував, що США не залишуться в стороні від агресії ХАМАСу на Ізраїль, який є стратегічним партнером Ізраїлю. А тому, як сподівається путін, увага США буде перенесена на війну з ХАМАСом, а не на війну з Україною. Це - тільки початок підступної діяльності путіна.Для нього найголовніша мета - посадити у Білий дім свого друга Трампа!Заради цього, він найближчим часом почне максимально втручатись у виборчий процес у США. Використає усі свої можливості, щоб змінити ставлення американців до війни в Україні і посіяти недовіру до свого ворога - Джо Байдена. Це тільки початок збройних конфліктів, які є заморожені, але в будь - який час можуть спалахнути з новою силою. Міжнародно-безпекова ситуація у світі набуває усе більш загрозливих ознак.Третя світова війна з агресією ХАМАСа на Ізраїль набуває все більш чіткіших характеристик і ознак.

Надзвичайно небезпечно, якщо в цю війну між терористами і Ізраїлем будуть втягнуті інші арабські країни або воєнізовані угрупування. Щоб не вийшло так, що ізраїльська армія розпочне наземну операцію у секторі Газа, а на півночі завдасть удару по Ізраїлю Хасбола. Це не просто воєнізоване угруповування, - це потужна армія.

Будемо сподіватись, що Ізраїль разом з США швидко локалізують цю агресію і не допустять її розгортання.

Зараз найбільш небезпечна війна для світу - в Україні.

І агресія ХАМАСу на Ізраїль цьому підтвердження!

Путінський тероризм не знає кордонів. Можна будь як оцінювати світову загрозу від нової війни на Близькому Сході, але незаперечним є той факт, що ця агресія ХАМАСу проти Ізраїлю істотно наблизила світову війну!Очевидно путін вирішив розпочати активну фазу світової війни, але не шляхом нанесення тактичної ядерної зброї по Україні або нанесення стратегічними ядерними силами удару по США, а розширити її до світових масштабів географічно!

Не повинно ні в кого бути жодних сумнівів - війна, яка в ці хвилини вже палає на Близькому Сході є доповненням путіна до повномасштабної війни в центрі Європи - в Україні.

Путін не дасть людству спокійно жити!

Ізраїльська влада взяла курс на знищення терористичної організації ХАМАС. А може вже нарешті народи і держави всього Світу усвідомлять, що не буде путіна і рашизму - не буде у світі загрози існування життя на планеті та не буде міжнародного тероризму!