Путин 25 марта разболтал военную тайну журналисту ТАСС. Сказал, что к 1 июля оккупационная армия РФ в Беларуси закончит копать погреб для хранения ядерных ракет, которые давно просит лукашенко. Заверил: "в просьбе лукашенко ничего необычного нет". Хранить ядерную ракету вместе с картошкой – это в Беларуси норма. У всех есть, только у лукашенко нет ни ракеты, ни погреба. Надо это исправить. Главное предупредить, чтобы не ставил рядом бочку с квашенной капустой иначе ракета проржавеет.

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Видео-игру "Выкопай яму для лукашенко" запустил он сам, когда в апреле 2021 г. снялся возле погреба, куда, как он уверял, заговорщики хотели посадить его, когда выкрадут из дворца. Теперь путин роет ему погреб, чтобы было куда складывать ракеты. Путина на мысль, что лукашенко нужен такой погреб натолкнули белорусские партизаны, повредив 26 февраля в Мачулищах самолёт-наводчик.

После этого случая коллективный путин подумал, партизаны могут грохнуть и самолёты, которые РФ в августе переоборудовала под несение ядерных ракет. От Мачулищ до Минска – 19 км и в Кремле подумали, хорошо, что переоборудовали, но ракеты не навесили. Ещё там подумали: весна, перелёт птиц через Беларусь с недружественного юга и запада, проснутся ежи и другое биологическое оружие украинцев. В случае чего даже ФСБ не установит были ежи со взрывчаткой белорусскими или украинскими. Поэтому пока у лукашенко нет погреба размещать ракеты в Беларуси нельзя. Можно лишь разрешать ему говорить, что они у него есть. Почти так, как это делает Ким Чен Ын.

Между северокорейским и белорусским диктаторскими режимами при всех их схожестях есть существенные отличия, в том числе в вопросе ядерного оружия. В КНДР о разработке своими силами, а затем и о собственном производстве его заговорить с 2004 г. При этом в КНДР всегда подчёркивали, что атомную и термоядерную бомбы они сделали сами и извне им никто не давал ни сырья, ни технологий, ни оборудования. В 2006 г. Китай, а также РФ., осудили создание КНДР ядерной бомбы, вслед за Великобританией, США и Францией. С 2006 по 2017 г. КНДР заявляла о шести ядерных взрывах, якобы проведенных ею. Однако учёные и разведки Кореи, Японии и США сомневаются, что это были ядерные взрывы и что у КНДР есть ядерное оружие.

Северным корейцам никто не верит из-за их рассказов о своём идеальном общественном строе и их космонавте Хунг Ил Хонге, который в 2014 г. высадился на Солнце и вернулся в КНДР, где ему пожал руку сам солнцеликий Ким Чен Ын. На дорогу к Солнцу и обратно у Хонга ушло всего четыре часа. Поэтому считается, что с ядерным оружием КНДР всё может обстоять точно также, как с химическим оружием у Саддама Хусейна.

Хусейн получал его у Москвы, а не производил, поэтому, когда американцы пришли за ним в Ирак, то не нашли заводов для его выпуска, а само оружие баасисты успели вывезти к однопартийцам в Сирию. Там в августе 2013 г. Асад применил его против протестующих в пригороде Дамаска – Восточной Гуте из-за чего погибло 1,5 тыс. человек, а сотрудники ООН покинули Сирию. Обама из-за этого заговорил об интервенции в Сирию по мандату ООН, но путин убедил его, что интервенция ни к чему. Путин пообещал Обаме, что он сам принудит Асада уничтожить всё химическое оружие и поможет ему в этом. В 2015 г. после применения Асадом зарина Обама понял, что путин его в 2013 г. нагло обманул, как и с перезагрузкой. В результате в РФ хит "Убили негра" сменила песенка "Надули негра".

Поэтому в отношении Ким Чен Ына есть мнение, что своего ядерного оружия у него нет и разговоры о нём блеф. Готовые ядерные боеголовки ему могут дать Пекин или Москва, но только, если согласуют это между собой. Иначе Москва будет смотреть на КНДР с ядерной бомбой как угрозу себе со стороны Пекина, и наоборот. Поэтому ни Пекин, ни Москва не заинтересованы в появлении у КНДР ядерного оружия, тем более в количестве больше одной штуки. К тому же, в Пекине и Москве знают: корейцы не испытывают большой и страстной любви ни к китайцам, ни к русским. Так исторически сложилось, и лучше им ядерную бомбу не давать. Пекин даст её КНДР лишь тогда, когда в Википедии будет записано: русские – это малая этническая группа, живущая на севере Китая по берегу Ледовитого океана.

С лукашенко всё иначе. Он не утверждает, что белорусские учёные создали с нуля ядерное оружие, а министры наладили его производство. Лукашенко в августе прямо сказал: ядерное оружие и средства его доставки даст московский друг Вова. Путин тогда тоже сделал вид, что даст, вот и самолёты под него другу Саше уже переоборудовал, но оказалось, не дал. Теперь Вова говорит, что к 1 июля выкопает другу Саше погреб для ракет и даст один "Искандер". Вероятно, тот, который забрал у Армении.

Пентагон на эти рассуждения путина отреагировал 26 марта словами Джона Кирби: "Мы не видели никаких признаков того, что он выполнил это обещание или перемещал ядерное оружие". Вряд ли, Кирби темнит, чтобы ввести врага в заблуждение, как это любит делать Зеленский. Действительно, погреба у лукашенко нет, поэтому какое ядерное оружие, его ещё надо где-то в РФ с хранения снять и чем-то вывезти. Поэтому Вашингтон и Пекин не делали специальных заявлений об этой болтовне путина. Кирби, как и пресс-секретарь МИД Китая, лишь ответили на вопросы журналистов, просивших прокомментировать слова путина. Если бы не просили, то и не комментировали бы. МИД Китая этот вопрос задал американский журналист, а не китайский, что исключает постановку.

Специальные заявления сделали только правительства Польши и Литвы, пообещав ещё больше санкций лукашенко, если РФ разместит в Беларуси ядерные ракеты. Сделали, так как эти ракеты тактические, а не стратегические, и дальше Германии не полетят. Сделали без пафоса, поскольку в Пруссии и так стоят "Искандеры", на которых могут быть такие ракеты. Поэтому особо переживать уже нечего.

Но мировые СМИ этим не удовлетворились и 29 марта Байден ответил им, что путин в Беларусь ядерное оружие ещё не переместил и только треплет всем нервы. После этого Байден сказал: "О чем я говорил с вами, ребята, в течение последнего года? Это опасный разговор, и он вызывает беспокойство". Кто ожидал, что Байден назовёт дату, когда США нанесут удар по Москве чем-то тяжёлым, чтобы прекратить её ядерное словоблудие, были разочарованы.

Белорусский ракетный кризис подвис прямо на старте, и Москва обречена продвигает его в одностороннем порядке. Возникает вопрос, зачем путин второй раз с августа анонсирует размещение там ядерного оружия, если погреб для его хранения будет готов только к 1 июля?

Ничто с августа не мешало ему это сделать, а не нудить семь месяцев о выходе из договора о стратегическом ядерном оружии и прочем, и в итоге сейчас сказать, что через три месяца он это может быть сделает.

Видимых препятствий для размещения нет. У лукашенко, в отличие от Ким Чен Ын, нет армии, которая ему подчиняется и умеет обращаться с таким оружием. Поэтому можно не опасаться, что лукашенко перенацелит ракеты на Москву и потребует продать ему газ по 30 рублей иначе он снесёт кремль. Дроны, партизаны и заминированные ёжики, нападающие на самолёты и "Искандеры", – всё это аргументы, но решаемые. Против них и копают погреб для тактического оружия, которым до США не достать. Это угроза Европе, а не Америке. Размещение ракет в Беларуси резко сократит время их полёта до Варшавы или Берлина, в сравнении с тем, если их запускать из Пскова, Смоленска или Брянска.

Похоже, что Москва пытается выстроить следующую схему шантажа: РФ не размещает ракеты в Беларуси, а взамен Европа сделает ей что-то очень приятное. Что именно, Москва стыдится сказать, но это явно не отказ Великобритании от передачи Украине бронебойных снарядов с обеднённым ураном. Притом, что путин именно это заявление Великобритании назвал причиной размещения ядерных ракет в Беларуси.

К ядерному оружию эти снаряды притянуты Москвой за уши и другие части тела. ВСУ они нужны для сноса противотанковых бетонных пирамид, которые РФ наставила на юге и востоке нашей страны. Это хорошее британское средство по выбиванию зубов московскому Змею Горынычу. Часть таких бетонных пирамид изготовлена и привезена из Гомеля, вопреки утверждениям лукашенко, что с территории Беларуси в Украину война не придёт никогда. Если Москву так напрягают эти снаряды, то ей следует вывезти из Украины свои пирамиды, а заодно и свои оккупационные войска. Вероятно, Великобритания ещё сделает Москве такое предложение, выждав, когда там осядет пропагандистская пыль.

Но Москва вряд ли примет такое предложение Лондона, в том числе и по причине одного поверья, бытующего в ней со времён марксизма-ленинизма. Это поверье гласит – революция невозможна в государстве, у которого есть ядерное оружие и право вето в ООН.

История СССР опровергла это поверье, но в Москве продолжают цепляться за него, так как оно им нравится. Медведев после ядерного заявления путина написал текстик, где вывел новую формулу: если ядерное государство проигрывает обычную войну, то оно имеет право устроить ядерную войну. Так как этот постулат уже вписан в военную доктрину РФ, то на его повторение медведевым мало кто обратил внимание. Но то, что медведев заговорил об этом сразу после путина, объясняет многое.

В Москве боятся много, в том числе расследования взрывов на "Северном потоке". Также боятся революции в Беларуси и наступления ВСУ. Поэтому решили, если сочленить Беларусь с РФ ядерным оружием в совокупное государство, то может леди Революция и не придёт за лукашенко. Московиты существа суеверные, но по-своему практичные, и заранее готовят себе оправдание, что стреляли они по белорусам, чтобы защитить своё ядерное оружие от расползания и попадания в руки террористов. По сути, хотят повторить нарратив о том, что Запорожскую АЭС они захватили исключительно для того, чтобы её не захватили какие-нибудь террористы.

Наступление ВСУ беспокоит рашистов не меньше, чем визит леди Революции в Беларусь. Поэтому окончание рытья погреба и анонсировано на второй месяц лета, когда для Кремля станет понятней ситуация на фронтах в Украине и в Африке. Лавров обязан провести 26-29 июля в Свято-Ленинграде форум Расея – Африка. От Сочи как места форума отказались, так как неизвестно, кто в июле будет контролировать небо над ним. Возможно, кубанские или черкесские партизаны. Если лавров опять Африку в РФ не соберёт, то его познакомят ближе с кувалдой Вагнера, любимого композитора Гитлера и Пригожина.

Лавров мечется и старается, так как форум должен санкционировать войну глобального Юга и Востока с Западом, о которой он опять говорил 29 марта по росТВ. Пока эта война существует только в его воспалённом мозге и в холодных головах "чекистов". Для заселения её в другие головы крайне важен форум Расея – Африка. Без него войны не будет. Лавров в Нью-Дели на G-20 пытался посеять её семена, рассказывая, что Украина напала на РФ, но не получилось, засмеяли. Лавров не смутился. Он тут же извинился перед Индией и "всеми странами глобального Юга" за "непотребное поведение западных делегаций" и продолжил сеять ложь и войну.

Холодные головы "чекистов" знают, что лавров старый конь и борозду не испортит, но помощники ему нужны. В качестве таких определили медведева и лукашенко. Медведев 30 марта обещал начат собирать в РФ подписи под требованием нанести немедленно ядерный удар по Украине, если у нас появится ядерное оружие. Лукашенко пока просто тихо взялся за старое – отправил 28 марта наймитов из Азии и Африки бросать в польских пограничников камни и ветки через пятиметровый забор. Тем всё равно, что хлопок растить, что камни бросать, лишь бы платили. На протест Варшавы из Минска ответили: "Насилие рождает насилие". Пограничники сами виноваты, что не пропускают их в Польшу и выталкивают назад в Беларусь через калитки в заборе для прохода животных.

На апрель лукашенко вызывают в Москву для инструктажа как правильно рассказывать о поляках и украинцах, которые веками угнетали народы Азии и Африки, а теперь убивают их при переходе границы. Заодно введут в курс с ИПСО по ядерному оружию. Но основная задача лукашенко – наладить в мае ввоз в Минск чартерными авиарейсами африканцев. Регулярные рейсы из Африки в Москву для этого не годятся. Москве перед форумом надо побольше трупов африканцев в Беларуси, особенно на границе с Украиной. Если кто-то думает, что российская пропаганда не сможет объяснить, почему люди с "глобального Юга" стремятся попасть в Украину, несмотря на войну, то недооценивает её.

"Чекисты" начали разыгрывать сразу несколько многоходовок с расчётом через какое-то время свести их в одну комбинацию. Но алюминиевый олигарх Дерипаска, когда послушал выступление лаврова в Нью-Дели, то на следующий же день призвал перенести столицу РФ из Москвы в Красноярск или Новосибирск. По случайному совпадению с таким призывом он выступил ровно год назад 3 марта. Дерипаска с этим призывом выступал и до 2014 г. Тогда мотивировал всё экономическими причинами, а сейчас прямо сказал, что подлётное время ракет из Европы до Сибири намного больше, чем до Москвы. Похоже, он не без оснований сомневается, что "чекисты" способны свести концы с концами в комбинациях и предлагает сразу перейти к плану "Б". Дерипаска, известный и как Дерирыбка, явно знает больше, чем говорит.