Путин пытается манипулировать Трампом и разделить Запад: в ISW раскрыли замысел Кремля

Российский диктатор Владимир Путин пытается манипулировать президентом США Дональдом Трампом и разделить Запад. Об этом говорят указания Кремля своим государственным СМИ по поводу освещения последних встреч между американской на российской делегациями.

Подобным образом агрессор недавно действовал и в отношении европейских лидеров, поддерживающих Украину. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, 27 февраля российское оппозиционное издание "Верстка" со ссылкой на источники в госСМИ, близкие к властям РФ, сообщило, что Кремль не давал "строгих" указаний о том, как освещать недавние американо-российские контакты.

Источник, регулярно участвующий во встречах Кремля с редакторами крупных пропагандистских изданий, заявил, что тот сказал СМИ "всячески" подчеркивать, что Россия контактирует "не с какими-то абстрактными американцами, а с командой Трампа", и демонстрировать, что лидер США является "человеком, которого всячески притесняли как дома, так и в Европе".

Еще несколько источников сообщили, что получили указания создать имидж Трампа как человека, "имевшего мудрость", чтобы ответить на "протянутую руку" Кремля. Сам российский диктатор 27 февраля похвалил администрацию республиканца, заявив, что первые контакты Москвы с ней "внушают определенные надежды" и что команда Трампа демонстрирует "взаимную решительность" возобновить отношения между США и Россией.

Путин утверждал, что "идеологические штампы" начали "разрушать западное сообщество... изнутри", о чем свидетельствуют якобы проблемы в экономике и внутренней политике западных государств. Также он выразил убеждение, мол, "некоторые западные элиты" стремятся "поддерживать нестабильность" в мире и будут пытаться "сорвать или скомпрометировать" начатый американо-российский диалог.

В ISW пришли к выводу, что утверждение диктатора РФ, якобы "некоторые западные элиты" – но не администрация Трампа – против американо-российских переговоров, вероятно, является попыткой вбить клин между Трампом и другими чиновниками США и европейскими лидерами.

"Подобным образом, недавно Кремль представил европейских лидеров заинтересованными в продолжении войны в Украине в рамках попыток ложно изобразить позиции США и Европы на переговорах как существенно отличные, а также дискредитировать любую возможную роль Европы в переговорах", – пояснили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля в Стамбуле состоялась вторая встреча представителей США и РФ, на этот раз посвященная обсуждению проблем работы посольств двух стран. Она продолжалась более шести часов и впоследствии российская делегация, состав которой даже не был обнародован, покинула место переговоров, не дав никаких комментариев.

