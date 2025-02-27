Без комментариев: российская делегация покинула место переговоров с США в Стамбуле. Видео

В четверг, 27 февраля, в Стамбуле прошли переговоры между представителями США и России. Они продолжались более шести часов.

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Однако после встречи российская делегация покинула место переговоров, не дав никаких комментариев. Об этом сообщают прокремлевские СМИ.

Основной темой встречи был вопрос "нормализации работы посольств" двух стран. Однако подробности обсуждений пока неизвестны.

Журналисты ждали окончания переговоров у резиденции генконсула США в Стамбуле, однако российская делегация в итоге покинула ее, не дав никаких комментариев.

Составы российской делегации не были обнародованы.

Следует отметить, что встреча проходила в резиденции американского генконсула в столице Турции.

Анонсируя встречу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выражал надежду, что по итогам диалога с представителями США в Москве "станет понятно", насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении вопросов.

Напомним, что 18 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияди, прошла первая встреча представителей США и РФ с участием саудовских чиновников. Переговоры продолжались около пяти часов. В Госдепе США отметили, что государственный секретарь Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Лавров договорились создать механизм консультаций по устранению "раздражителей" в отношениях двух стран.

Впоследствии дипломатические источники западных СМИ сообщили, что 25 февраля снова в Эр-Рияде состоится встреча американской и российской делегаций, которая станет "продолжением" переговоров, официально начавшихся неделю назад. В Кремле же упорно продолжали отрицать факт второй встречи, утверждая, что подобных контактов "не готовят".

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты из Института изучения войны подчеркивают, что российский диктатор Путин остается незаинтересованным в содержательных переговорах и считает, что может достичь своих целей в войне против Украины. Свидетельством тому является длительный отказ Кремля от прекращения огня и других условий, которые США и Европа определили как необходимые для достижения крепкого мира.

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