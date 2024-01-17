О значении слов.

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Если вы не следите за новостями из страны-агрессора (и верно делаете), то вероятно не слышали, что вчера самый главный в ней выступал на каком-то форуме, где высказался по поводу возможного переговорного процесса с нашим государством (как будто его кто-то к этому приглашал? ).

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Так ось, у своєму спічі він сказав, що Москва не відмовиться від "завоювань", маючи на увазі тимчасово окуповану територію України.

Взагалі-то європейські дипломати і політики десь з XVIII століття намагалися уникати вживання терміну "завоювання", адже міжнародне право поступово витісняло право кулачне, ґрунтоване на принципі "хто сильніший – той і правий".

Ні, звісно, не все у світовій історії, у тому числі історії європейській з того часу було безхмарно. Були й неоднозначні відносини з колоніями, за яку досі вибачаються політики. Періодично з різних причин виходили на авансцену людожери (Гітлер).

Але щастя Європи у тому, що вона цей період подолала – і політично, й економічно, і, головне, ментально. Трагедія Москви – у тому, що вона у ньому застрягла. І тому не живе нормально сама і не дає жити сусідам.

Цей ментальний застій видно з риторики її лідерів.

"Завоювання" як формально законна претензія на чужі землі. Наглі вимоги і хамський тон як нормальна практика для кремлівських функціонерів. "Страшилки" про "загниваючий Захід" як обов’язкова частина публічних виступів.

Однак, ще раз підкреслю – ця система, яка нехтує міжнародним правом, а також очевидно відірвалася від реальності, є наскрізь гнилою. Тому що не можна одночасно порушувати міжнародні правила співіснування та жити по правилам всередині країни. А якщо у влади немає підтримки суспільства, то перше скільки-небудь серйозне потрясіння стане для неї фатальним.

І впаде ця гнила конструкція так само несподівано і неочікувано, як й у 1917 та 1991 роках.

А до цього маємо утримувати фронт в Україні та постійно нагадувати світові, що єдиний спосіб стримати апетити РФ до нових "завоювань" – посилювати континентальні безпекові заходи та усі можливими засобами поглиблювати ізоляцію РФ, зводячи нову "Залізну завісу" та створюючи санітарний кордон навколо неї.