'Путин предлагает Украине капитуляцию': Макрон призвал выступить единым фронтом

Российский диктатор Владимир Путин не хочет мира. Вместо этого глава Кремля предлагает Украине капитуляцию.

Так считает президент Франции Эммануэль Макрон. Политик призвал Украину и всех европейских партнеров выступить единым фронтом.

"Верю ли я, что президент Путин хочет мира? Нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да. Но глава кремля предлагает Украине только капитуляцию", – отметил Макрон.

Он напомнил, что уже завтра, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом. Там он вместе с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами обсудит пути завершения войны.

Французский президент пообещал "жесткую дискуссию" с американским лидером и отметил, что главная цель переговоров – продемонстрировать единство Запада с Украиной.

"Европа и союзники хотят, чтобы территориальная целостность Украины уважалась. Киев должен быть представлен на любых переговорах", – подчеркнул президент Франции.

Макрон также отметил, что справедливое мирное соглашение невозможно без сильной украинской армии.

"Любое соглашение, которое предусматривает сокращение украинской армии, будет обречено на провал. Есть только одна страна, которая предлагает мир через капитуляцию – это Россия", – заявил Макрон.

Кроме того, он подчеркнул, что слабая позиция в отношении Москвы сегодня создает почву для новых конфликтов в будущем.

"Я хочу могущественную, сильную и свободную Европу, которая сама принимает решения", – резюмировал Макрон.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что реальные переговоры могут начаться там, где сейчас проходит линия соприкосновения. А вопрос территорий должны обсуждать только на трехсторонней встрече лидеров США, Украины и России – в случае отказа Москвы должны быть введены санкции.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 августа президент Украины прибыл в Брюссель для встречи с главой Еврокомиссии и участия в заседании Коалиции желающих.

На пресс-конференции по итогам переговоров Зеленский заявил, что любое обсуждение будущего мирного соглашения с Россией возможно только после прекращения огня. Украина для стартовой точки предлагает текущую линию соприкосновения, и никакие договоренности без участия Киева невозможны.

На следующий день Зеленский в сопровождении ряда европейских лидеров и Урсулы фон дер Ляйен вылетит в США на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

