В четверг, 7 августа, состоялась важная встреча. Советники по безопасности из Украины и Европы провели разговор после визита спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, который состоялся накануне, 6 августа.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украине нужен достойный мир. И добавил, что разговор был длинным и очень подробным.

"Только что наша команда мне доложила, что советники по безопасности провели разговор. Весомый состав участников был на разговоре. Это важно. Спасибо всем за работу, за настоящее желание остановить убийства и обеспечить длительный мир. На разговоре договорились завтра продолжить: много еще надо поработать. Украина, как и всегда, будет работать продуктивно", – отметил президент.

Что предшествовало

Как сообщали СМИ, Стив Уиткофф должен был рассказать советникам по безопасности о своем визите в Москву и возможности встречи Трампа и Путина. На видеоконференции должны присутствовать представители Украины, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Финляндии. Зеленский также подтвердил, что сегодня запланирована встреча советников по безопасности европейских стран с Виткоффом.

Напомним, что президент США Дональд Трамп согласится на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным только при одном условии. И это прямые переговоры главы Кремля с Владимиром Зеленским.

Российский диктатор Владимир Путин имеет несколько требований к Украине. Именно их он озвучил на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом накануне, 6 августа.

Ранее президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении подчеркнул, что Россия начала войну против Украины, "войну в Европе и против Европы". Следовательно, именно страна-оккупантка должна пойти на прекращение огня и на реальную дипломатию, а ключевые решения в Российской Федерации, как известно, принимает только один человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа состоялся телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который проходил при участии европейских лидеров.

Впоследствии американские СМИ сообщили, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе. А вскоре после этого планирует встретиться с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа и уточнили ее сроки. Там отметили, что их место встречи уже согласовано, однако его пока не объявляют публично.

