"Россия не заинтересована в любом мире": в ЕС обеспокоены, что Трамп не оказывает давления на Путина – WP

После недель заявлений о возмущении и обещаний новых санкций против России президент США Дональд Трамп внезапно резко изменил позицию. Когда его спецпредставитель Стив Уиткофф побывал в Москве, на горизонте перед Кремлем вместо "сокрушительных санкций" замаячили перспективы окончательного выхода российского диктатора Владимира Путина из геополитической изоляции и воплощения в жизнь его мечты: нового "передела мира" во время личной встречи с Трампом.

Непоследовательность президента самой могущественной страны в мире и легкость, с которой он в очередной раз нарушил свои же обещания и угрозы, шокировала Европу. О ситуации пишет издание The Washington Post.

Как оценивают последний разворот Трампа в Европе

Европу ошеломил резкий разворот Трампа, который еще недавно называл Путина сумасшедшим и выражал возмущение неуступчивостью российского диктатора и беспощадными и неизбирательными ударами войск РФ по мирным украинским городам, а сейчас готовится презентовать военному преступнику дипломатическую победу в виде личной встречи.

Один из высокопоставленных европейских чиновников подчеркнул: несмотря на все заявления и обещания Трамп не сделал ничего, чтобы принудить российского диктатора к миру.

"Несмотря на все это хвастовство, Трамп пока никоим образом не давил на Путина. Ноль, нет", – заявил он на условиях анонимности.

В Европе подозревают: российский диктатор делает ставку на свою способность манипулировать Трампом. В конце концов, во время встречи Путина с президентом США в Хельсинки в 2018 году ему это прекрасно удалось. Настолько, что результаты тех переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "замечательными. Лучше, чем супер".

Встревожены последними событиями и в Киеве: украинские чиновники заподозрили в действиях Путина очередной маневр с целью исключения Украины и Европы из переговоров.

"Путин снова пытается выиграть время, делая предложения, которые не принесут никакого справедливого, устойчивого и длительного мира. Он считает, что выиграет войну на истощение, и пытается отсрочить любое усиленное давление на Россию, делая вид, что ведет содержательный разговор. Более того, заявления американских чиновников о том, что территориальные вопросы будут ключевыми в обсуждении завершения этой войны, вызывают беспокойство. Россию никоим образом не следует вознаграждать за ее террористическую геноцидную агрессию против Украины", – отметила глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Нардеп подчеркнула, что исключение Украины и Европы из разговора, который непосредственно влияет на европейскую безопасность – "это то, чего хочет достичь Путин".

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол отметил, что личная встреча Путина с Трампом – то, о чем еще недавно российский диктатор не мог и мечтать.

"Стоять рядом с Путиным – это огромный подарок российскому имперскому диктатору. Я надеюсь, что Трамп ожидает получить что-то ценное взамен. "Хорошей встречи" недостаточно... Последний саммит Трампа и Путина в Хельсинки в 2018 году ничего не дал для американских национальных интересов. Я надеюсь, что Трамп и его команда внимательно изучают это событие и планируют не повторять эти ошибки", –– подчеркнул дипломат.

Представители Европейского Союза скептически оценивают "намерения" Путина по завершению агрессии против Украины.

"Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована ни в каком мире как таковом, потому что мы видели это в их действиях, а не в словах", – отметила в четверг, 7 августа, пресс-секретарь ЕС по иностранным делам Анитта Хиппер.

Некоторые аналитики убеждены: Трамп решил достичь прекращения огня любой ценой.

"Трамп — глупо — пытается заключить мирное соглашение, тогда как Путин — как всегда — пытается навязать ему "сделку", которая требует капитуляции Украины. Вы можете понять, к чему это ведет: Трампу льстит, Путин идет на символические уступки, санкций избегают, война продолжается. Водки всем", – заявил Джон Форман, бывший британский оборонный атташе в Москве.

Российские аналитики заявили, что Путин убежден, что он выиграет войну и может достичь своей цели – покорить Украину, лишить ее армии и способности защищаться, а также заблокировать ее вступление в НАТО.

И в какие бы формулировки российский диктатор не облекал свои требования, сводятся они по-прежнему к наглым ультиматумам.

"Они сводятся к одному и тому же требованию: Украина прекращает сопротивление, Запад прекращает поставки оружия, а Киев принимает условия России, что фактически является капитуляцией", – убеждена аналитик Татьяна Становая из Центра Карнеги Россия Евразия.

Соблазнить Трампа при этом, как следует из слов Ушакова, Кремль надеется обещанием, что "российско-американские отношения могут базироваться на совершенно ином, взаимовыгодном сценарии, который разительно отличается от того, как они развивались в последние годы".

Российские же пропагандисты тем временем торжествуют: в российских СМИ о Трампе снова начали писать в положительном свете. Переполнены они и реляциями вроде "Путин победил", ведь вел "шедевральную дипломатическую игру", благодаря чему удалось "удержать Трампа на переговорной карусели".

Что известно о договоренностях о встрече между Трампом и Путиным

После поездки в Москву спецпредставителя президента США последний от заявлений о разочаровании отсутствием каких-либо шагов Путина в направлении завершения войны перешел к планированию встречи с российским диктатором. Эта встреча рассматривается Белым домом как возможная в ближайшее время, несмотря на то, что Путин по-прежнему не отказывается от нападений на Украину и не соглашается на хотя бы частичное смягчение своих ультимативных требований.

Трамп результаты последней поездки Уиткоффа назвал "очень хорошим шансом" достичь соглашения по конфликту в Украине. А Путин уже начал присматривать место для такой встречи: в качестве такового он назвал Объединенные Арабские Эмираты.

Отступил президент США и от объявленного ранее десятидневного дедлайна и обещания ввести против России новые санкции при условии отсутствия прогресса в достижении мира: теперь, по его словам, введение Вашингтоном санкций "будет зависеть от Путина".

И даже первоначальное решение Трампа, о котором The Washington Post на основе анонимности сообщил один из чиновников Белого дома, о том, что президент США встретится с российским диктатором только при условии, что состоится также встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, сам Трамп уже довольно скоро опроверг: мол, требования встретиться с украинским лидером до переговоров с главой Белого дома Путину никто не выдвигал.

В конце концов пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявила, что "президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась" и что обсуждение встречи между главами США и РФ началось по просьбе Москвы (в Кремле, к слову, утверждали кардинально противоположное: мол, о встрече просил Вашингтон).

Сам Путин заявил, что о встрече между ним и Трампом "обе стороны проявили заинтересованность" – и отверг даже идею встречи с Зеленским.

"Для этого должны быть созданы определенные условия. К сожалению, мы еще далеки от создания таких условий", – заявил диктатор.

В Киеве же говорят, что изначально речь шла о двух двусторонних встречах – Трампа с Путиным и Трампа с Зеленским – а после этого трехсторонние переговоры. Путаница же вокруг согласия или несогласия российского диктатора о встрече с украинским президентом возникла после того, как "россияне попытались как-то скрыть или преуменьшить" эту часть договоренностей.

Помощник Путина Юрий Ушаков тем временем заявил, что Путин отклонил предложение о трехстороннем саммите и что Москва будет концентрироваться на подготовке встречи с Трампом без участия украинского президента.

Все эти события произошли за считанные дни после того, как российский диктатор на Валааме в очередной раз повторил свои ультимативные требования к Украине как необходимую предпосылку для начала мирных переговоров. Эти требования включают добровольную сдачу Украиной четырех частично оккупированных украинских областей в их административных границах, отказ от Крыма, разоружение Украины, ее нейтральный статус и де-факто установление в Киеве пророссийской власти.

Путин мог предложить Трампу "перемирие в воздухе"

Даже предложение Москвы о "воздушном перемирии" является не уступкой со стороны Кремля, а отвлекающим маневром и жизненной для агрессора необходимостью одновременно.

Дело в том, напоминает издание, что украинские дроны в последнее время нанесли серьезный ущерб агрессору: чуть ли не каждую ночь они уничтожают нефтяные объекты и железную дорогу, под ударом также оказывались стратегические авиабазы, тяжелые бомбардировщики, самолеты-разведчики, склады боеприпасов и другие военные цели. И запрет таких ударов выгоден Москве, ведь защищает важные для нее объекты и снижает возможности Украины для сопротивления агрессии.

Впрочем, некоторые из украинских чиновников ищет в этом оптимистическую составляющую: мол, Россия не только защитится от украинских атак, но и не будет бить по гражданским украинцам.

"В общем, мы все понимаем, что завершение войны полностью в руках Трампа. Если бы первым шагом было частичное прекращение огня – все, кроме линии соприкосновения, – это было бы хорошо", – цитирует издание этого чиновника.

Собеседник добавил, что разговоры о частичном прекращении огня могут быть не более чем российской тактикой, направленной на успокоение Трампа и обеспечение ему политической победы дома накануне промежуточных выборов. Это не завершит войну. Однако вполне может удовлетворить президента США, который будет говорить "что-то вроде: "Я остановил убийства сотен невинных мирных жителей ежедневно".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава Госдепа США рассказал, что Вашингтон приблизился к завершению войны в Украине. Также, по словам Марко Рубио, американцам наконец-то стало "более понятно", чего конкретно хочет Россия. И что требования Москвы, признал он, могут быть неприемлемыми для Киева и для украинского народа.

