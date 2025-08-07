Путин должен принять это решение: Трамп сделал заявление о прекращении огня в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает встречу российского диктатора Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским необходимым условием для своих переговоров с главарем Кремля. По словам Трампа, прекращение огня в Украине зависит от Путина и он должен принять это решение.

Видео дня

Об этом президент США сказал, отвечая на вопрос журналистов. Трамп в очередной раз выразил "большое разочарование" Путиным.

У главы Белого дома спросили, остается ли в силе его дедлайн для Путина.

"Это будет зависеть от Путина. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Я очень разочарован", – ответил Трамп.

Также президент США опроверг информацию, которую обнародовали некоторые в СМИ, что его встреча с российским диктатором состоится только в том случае, если сам Путин также встретится с Владимиром Зеленским.

"Нет, нет. Путин не должен будет встречаться с Зеленским перед тем, как он встретится со мной", – ответил президент США.

В то же время Дональд Трамп не дал точного ответа на вопрос, когда именно может состояться его встреча с Путиным.

"Они хотели бы встретиться со мной, и я сделаю все возможное, чтобы остановить убийства", – сказал неопределенно Трамп.

Также Дональд Трамп заявил, что вероятные новые санкции против России зависят от решений ее руководства. Он не исключил, что ограничения могут быть объявлены уже в пятницу, 8 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 августа в Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа и уточнили ее сроки. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждал, что встреча пройдет в ближайшие дни, и стороны уже начали ее подготовку. Место проведения встречи, по его словам, согласовано, и о нем объявят несколько позже.

Впоследствии телеканал ABC News и издание New York Post со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщили, что Вашингтон не подтверждал информацию Кремля о достижении договоренности с Белым домом о месте встречи Путина и Трампа. Также издания писали, что встреча Трампа с Путиным состоится только в том случае, если сам Путин также встретится с Владимиром Зеленским.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!