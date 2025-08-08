В Минздраве все на ушах: почему в Украине почти исчезла ранняя диагностика рака и сколько нужно установок ПЭТ-КТ для всего населения

В Украине практически исчезла ранняя диагностика многих видов онкологических заболеваний. Все оборудование, которое находится в стране, для позитронно-эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ-КТ) не то чтобы совсем вышло из строя, но стало на плановый ремонт и регламентные работы. А таких установок в Украине – раз, два и обчелся.

Видео дня

Подробно о том, как обстоят дела в Украине с современными методиками диагностики раковых заболеваний, рассказывает OBOZ.UA.

Синергия радиологии и компьютерных технологий

Метод ПЭТ-КТ используется для ранней диагностики онкологических заболеваний, оценки распространения опухолевого процесса и определения эффективности химической и лучевой терапии – чтобы можно было корректировать программу лечения.

Этот инновационный метод медицинской диагностики, объединивший возможности радиологии и современных компьютерных технологий, включает два вида сканирования. ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) – позволяет оценить метаболическую активность тканей, а КТ (компьютерная томография) – определяет их анатомическую структуру.

В развитых странах мира исследования ПЭТ-КТ давно является стандартом, который применяют для диагностики 65% онкологических заболеваний: лимфом, опухолей легких, желудка, кишечника, молочных желез, головного мозга, предстательной и поджелудочной желез. Это позволяет врачам выявлять злокачественные образования на самой ранней стадии развития, когда еще есть высокие шансы на успешное лечение.

"Благодаря ПЭТ-КТ иногда ранее поставленные диагнозы могут сниматься, а иногда наоборот – показывают, что необходимо срочное вмешательство. В любом случае метод ПЭТ-КТ нужен для уточнения в сложных ситуациях, если есть диагностический тупик", – рассказывает OBOZ.UA бывший заведующий маммологическим отделением Харьковского областного онкологического центра, директор частного диспансера Сергей Пушкарь.

По его словам, обследование ПЭТ-КТ в Украине – не рутинное и достаточно дорогое. Цена варьируется, но обычно стартует от 20 тысяч гривен.

"В Харькове такого оборудования нет, если что, нужно ехать в Киев. При этом может понадобиться не одно обследование ПЭТ-КТ – любое исследование онкологии проходит по медицинским показаниям. Которые, в свою очередь, становятся понятны во время лечения", – говорит Сергей Пушкарь.

Надо отметить, что в Украине сейчас на обследование ПЭТ-КТ можно попасть, записавшись в очередь за месяц-два.

В Украине установок ПЭТ-КТ в семь раз меньше необходимого

Согласно рекомендациям Европейской ассоциации ядерной медицины, для обеспечения точной ранней диагностики онкологических заболеваний нужна одна ПЭТ-КТ установка на как минимум 1,5 миллиона человек.

В Германии, например, сейчас 80 аппаратов на 82 миллиона населения (то есть, вполне хватило бы и 55 установок). В Израиле – 6 ПЭТ-КТ на 8 миллионов человек. Во Франции – 45 аппаратов на 65 миллионов граждан.

В Украине, следует подчеркнуть, всего лишь 3 (!) установки ПЭТ-КТ, и все они находятся в Киеве. Одна – в Центре ядерной медицины при Киевском городском клиническом онкологическом центре. Вторая – в Феофании. И еще установка – в одной из частных онкологических клиник, но там уже с конца прошлого года обследования по каким-то причинам не проводятся.

Соответствующее количество установок, если следовать международным стандартам, достаточно для обеспечения потребностей только одного Киева. А тут – на всю страну!

"В принципе мы с онкологией не пересекаемся, я сам узнал о проблеме случайно – знакомый позвонил, попросил выяснить, что происходит. Оказывается, в Феофании плановый ремонт, там сейчас запись на ноябрь. И неожиданно что-то поломалось в онкоцентре. Там итальянское оборудование, поэтому пригласили специалистов из Италии. В министерстве все на ушах, обещают починить в ближайшее время", – рассказывает OBOZ.UA директор Киевской городской клинической больницы №7 Александр Щербина.

Вообще оборудование для ПЭТ-КТ довольно дорогое. Стоимость одного аппарата – до 100 миллионов гривен. Немецкий Siemens или американский General Electric дороже, китайская установка – дешевле, но порядок цен понятен.

"И дело не только в оборудовании. Нужно отдельное здание – в ходе обследования используются радиоизотопы, для производства радиофармпрепаратов необходимы циклотроны (ускорители частиц). Нужны особые специалисты – на такую работу обычного диагноста-рентгенолога не поставишь. Одним словом, это целая история", – говорит Александр Щербина.

При этом в Польше, даже в маленьком пограничном с Украиной городке Замостье, есть установка ПЭТ-КТ. Не говоря уже о Люблине или о Кракове. Если что, то можно и туда съездить. Стоимость обследования – от 50 тысяч гривен.

В Украине, конечно же, об этой проблеме задумываются.

"Уже в этом году мы закупаем два циклотрона для строительства центров ПЭТ-КТ в Киеве и Львове. Но они заработают не раньше, чем через несколько лет", – говорит заместитель министра здравоохранения Евгений Гончар.

Но Украине, при нынешней численности населения, нужно как минимум 20 центров позитронно-эмиссионной компьютерной томографии.

"Тогда, конечно, и услуги станут дешевле", – резюмирует врач-онколог Сергей Пушкарь.