Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі.

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Потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією нашої Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й "шахедами" значної частини української теплової та гідрогенерації електрики.

Завдяки героїчній роботі наших енергетиків і рятівній співпраці з ЄС, США, Британією, Норвегією, Японією та іншими нашими партнерами ми не допустили блекауту в Україні. Тепер Фіцо втягує ще й Словаччину в намагання Росії завдати болю українцям.

Нагадуємо Фіцо, що, по-перше, підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною. По-друге, недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику. Так, імпорт електрики для порятунку небезплатний, і це значні кошти. По-третє, для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурів, зокрема газу з Америки й від інших партнерів, і тільки це може зменшити ціну на енергію для більшості сімей.

Частка Словаччини в імпорті електрики в Україну близько 19 %. Уряд України працює з нашими сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики. Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила.

Будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою.