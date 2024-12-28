Блог | Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины
Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі.
Потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією нашої Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й "шахедами" значної частини української теплової та гідрогенерації електрики.
Завдяки героїчній роботі наших енергетиків і рятівній співпраці з ЄС, США, Британією, Норвегією, Японією та іншими нашими партнерами ми не допустили блекауту в Україні. Тепер Фіцо втягує ще й Словаччину в намагання Росії завдати болю українцям.
Нагадуємо Фіцо, що, по-перше, підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною. По-друге, недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику. Так, імпорт електрики для порятунку небезплатний, і це значні кошти. По-третє, для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурів, зокрема газу з Америки й від інших партнерів, і тільки це може зменшити ціну на енергію для більшості сімей.
Частка Словаччини в імпорті електрики в Україну близько 19 %. Уряд України працює з нашими сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики. Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила.
Будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою.