Путин получит вознаграждение, а Украина ничего: Борис Джонсон раскритиковал 'мирный план' Трампа

По условиям мирного плана, предложенного командой американского президента Дональда Трампа, Украина не получит ничего кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами. Зато страна-агрессор у России будет вознаграждение за то, что без разбора убивает все больше украинцев.

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Об этом заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Он подверг резкой критике "мирный план" президента США Дональда Трампа.

Джонсон подчеркнул, что предложение США не способно предотвратить последующий нападение России. Она лишь агрессору предлагает "награды", а Украине ничего – ни гарантий, ни компенсаций за ущерб, нанесенный войной.

"Путин без разбора убивает все больше украинских мирных жителей. В Киеве убиты и ранены 100 человек, в том числе детей" – написал Джонсон.

По его словам, согласно предложению Трампа, за такие преступления Путин получает много вознаграждений: захваченные суверенные украинские территории, право контролировать судьбу Украины, запретив ее членство в НАТО, отмену санкций, экономическое партнерство с США и возможность возобновить свою армию для последующего нападения на Украину через несколько лет.

"Что касается Украины – что они получают после трех лет героического сопротивления жестокому и неспровоцированному вторжению? Какова их награда за ужасные жертвы, которые они принесли – ради, как им постоянно говорили, свободы и демократии во всем мире? российское вторжение? Ничего", – возмутился Борис Джонсон.

Он добавил, что предотвратить дальнейшие зверства со стороны Путина могут только долгосрочные и надежные гарантии безопасности для Украины, которые предоставят Великобритания, США и все западные союзники.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США - сильный стратегический партнер Украины. Но было бы полезно, чтобы в стремлении добиться мира через силу давление оказывалось на Россию, поскольку именно она является агрессором.

Президент США Дональд Трамп установил свой дедлайн на подписание мирного соглашения между Россией и Украиной. Он не назвал конкретный срок, но выразил надежду, что стороны сядут за стол переговоров.

Также Трамп заявил, что Вашингтон "оказывает на Россию большое давление" для завершения войны в Украине. В то же время РФ якобы готова "пойти на уступку", заключающаяся в том, что она "перестанет захватывать всю Украину".

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