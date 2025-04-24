'Мы считаем США сильным стратегическим партнером': Зеленский выразил надежду на более продуктивные встречи с Трампом

Соединенные Штаты Америки - сильный стратегический партнер Украины. Но было бы полезно, чтобы в стремлении добиться мира через силу давление оказывалось на Россию, поскольку именно она является агрессором.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Ben Shapiro Show. Он выразил надежду на более продуктивные встречи с лидером США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, США стоят на позиции посредника в мирных переговорах. Это выбор, сделанный именно Вашингтоном. Украина рассматривает США как сильного стратегического партнера с большим влиянием.

"Мы считаем США сильным стратегическим партнером с большим влиянием, и нам бы очень хотелось добиться мира через силу. Это было бы полезно в отношении России. Чтобы сила была направлена на Россию, потому что она является агрессором", – сказал Зеленский.

Президент Украины также выразил надежду на более продуктивные встречи с лидером Соединенных Штатов.

"Я думаю, что у нас будут более плодотворные встречи с президентом Трампом", – сказал Зеленский.

По его словам, он уважает тот факт, что президент Дональд Трамп ищет мира, хотя он и имеет свой подход в этом.

"Я очень уважаю тот факт, что он ищет мир. Это его подход. Но вы не должны говорить, что Украина начала эту войну. Я считаю, что нашим людям больно это слышно", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп установил свой дедлайн на подписание мирного соглашения между Россией и Украиной. Он не назвал конкретный срок, но выразил надежду, что стороны сядут за стол переговоров.

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