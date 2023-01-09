Подошел к концу триста девятнадцатый день войны. Под Соледаром и Бахмутом совсем тяжело. По этому поводу даже выступил Зеленский и сообщил о решении перебросить туда подкрепление. Надеюсь, что это поможет.

Видео дня

Получается парадоксальная ситуация: с одной стороны все эксперты (как с обеих сторон, так и независимые) сходятся во мнении, что ни Бахмут ни, тем более, Соледар не имеют, в контексте этой войны, ни то, что никакого стратегического значения, а даже и оперативного. Но при этом обе стороны направляют именно туда все свои усилия так отчаянно, как будто от схватки за эти населенные пункты зависит исход всей войны.

Обе стороны знают, что буквально сразу за Бахмутом, в районе Часова Яра, у ВСУ уже подготовлена хорошо укрепленная линия обороны с использованием естественной преграды в виде канала “Северский Донец - Донбасс". Также известно, что и Соледар и Бахмут практически полностью разрушены. Зачем в этих условиях так упорно их штурмовать, если это ничего не решит и никак не приблизит путинские войско к победе?

Предположим, что ЧВК “Вагнер" (или кто там еще) взяли Бахмут и Соледар. Или что-то одно. Но дальше они упруться в стену, которую будут штурмовать еще дольше и с еще большими потерями. Может, как говорил Михаил Жванецкий, “что-то в консерватории поменять"?

Не, реально: всякой бессмыслице должен быть предел! Ок, Путин со своими генералами начали эту идиотскую войну не рассчитав своих сил и недооценив противника. К тому же они (меряя всех по себе) не верили, что Запад откажется от дешевого газа ради поддержки Украины и защиты своих ценностей. Но теперь уже все случилось: россияне оказались слабее, чем они думали, а Украина - сильнее. И Запад занял жесткую антипутинскую позицию.

Теперь-то, когда они сами говорят, что воюют не с Украиной, а с НАТО, зачем так расточительно тратить ресурсы на совершенно бессмысленные с военной точки зрения цели? Допустим, правы американцы, и Пригожин действительно воюет за какие-то месторождения гипса (по-моему, это какая-то дичь). Но почему его не остановят? Почему ему разрешают это? Разве Генштаб ВС РФ не может найти пригожинцам лучшего применения, чем тупо умирать в Бахмуте? Уже все поля в округе усеяны трупами русских солдат, а им и горя мало: все бросают и бросают все новые части в никуда, выбрасывая людей на помойку!

Я еще могу понять украинское командование: для них ситуация, когда россияне упорно наступают, не взирая на потери, - идеальна. Чем больше вражеских солдат они уничтожат, находясь в обороне, тем меньшими силами враг будет обороняться тогда, когда настанет очередь наступать ВСУ. Такова простая и трагическая арифметика войны.

И фундамент успеха Харьковского и Херсонского наступлений ВСУ был заложен в обороне Северодонецка и Лисичанска. И мне странно, что эту банальную истину, которую знают все, кто хотя бы мельком знаком с ситуацией, не понимают российские военачальники. Ведь если бы они это понимали, то давно уже перешли бы к обороне по всей линии фронта и поменялись бы с ВСУ ролями.

Хоть я и невысокого мнения об интеллектуальных способностях нынешних российских полководцев и когда смотрю на Герасимова и Шойгу, я сразу вспоминаю картинки из Детской Энциклопедии про ранние стадии эволюции человека, тем не менее, я все-таки далек от того, чтобы считать российских их полными идиотами.

А раз так, то в их поведении должны быть крупицы здравого смысла. А это значит, что они по-прежнему верят в осуществимость своей цели: как минимум выйти на административные границы Донецкой области и при этом больше нигде не отступить от тех позиций, которые они занимают сейчас.

Но это значит, что они готовы понести огромные жертвы. Я вчера уже писал, что счет пойдет на миллионы российских трупов и в тот момент мне показалось, что сами эти цифры настолько чудовищны, что вряд ли российские полководцы планируют вести войну таким образом. Но теперь я уже так не думаю. Как-то мне сегодня вдруг стало ясно, что именно это они и планируют.

Еще раз: они планируют миллионные потери. И это не преувеличение. Что уж говорить о том, какую участь они приготовили для украинцев? Черт с ними, с Путиным и его бандой. Я сейчас о другом! Мы имеем дело с еще одной преступной организацией: российской армией. Конкретно - ее Генеральным Штабом.

Мне теперь стало совершенно очевидно, что прав был Резников: в ближайшее время в России будет объявлена новая мобилизация. Минимум на полмиллиона человек. А потом еще и еще. И так до бесконечности. Пока не кончатся люди. А мобрезерв в России - 17 миллионов человек.

И их будут бросать в бой, и их трупы будут валяться по украинским полям, а по ним пойдут новые волны мобилизованных и конца этому не будет. И украинские солдаты должны будут их убивать и убивать, и сходить с ума, как немецкие пулеметчики под Ржевом. А эти новоявленные жуковы будут без устали отправлять на смерть следующие эшелоны русского пушечного мяса.

У меня к ближайшему заседанию Рамштайн, которое состоится 20 января, есть просьба к западным лидерам: поменяйте свою стратегию в отношении военной помощи Украине. Судя по тому, как она идет, Запад взял курс на медленное изматывание России в долгой, изнурительной войне. Разумеется, речь идет прежде всего об истощении России путем чрезмерной милитаризации ее экономики и удушения санкциями.

Однако примите во внимание то обстоятельство, что за то время, что вы ее удушаете, погибнут миллионы людей. Это очевидно, судя по тому курсу, который взяли российские генералы. Не думаю, что это входит в вашу стратегию “войны на истощение".

И если украинские потери можно свести к минимуму создав эффективную систему ПВО и оснастив ВСУ достаточным количеством оборонительного оружия, то уберечь российский народ от истребления можно только одним способом: быстро его победив.

Я понимаю, что забота о народе-агрессоре справедливо занимает последнее место в ваших приоритетах и уж тем более в приоритетах украинцев, но оцените ситуацию трезво: кроме вас о русском народе позаботиться некому.

Об украинцах заботится их власть, их президент, правительство, Рада, генералитет. О них же заботится и Запад. Можно уверенно сказать, что весь цивилизованный мир так или иначе помогает Украине.

А о россиянах - никто. И уж Путин со своими генералами - меньше всего. Знаю, знаю: поделом, так им и надо, народ-раб, народ-маньяк и все такое… Мне нечего возразить. У меня нет аргументов.

У меня только просьба: давайте их победим поскорее, а? Ведь не может же быть так, что из всех этих миллионов запланированных Путиным жертв его культа, нет ни одного, кто достоин был бы остаться в живых? Какого-нибудь будущего Ремарка, который опишет весь этот ужас, или Хемингуэя? Может быть будущего великого математика или выдающегося врача?

Зачем вам Россия без мужчин? Однажды такая Россия уже была. Это она родила Путина - квинтэссенцию дефицита мужиков. Дефицита, который привел к изменению гендерных стереотипов поведения и создал эгоистичного, ленивого и трусливого подонка, презирающего женщин.

Что вы будете делать со страной стариков и баб? Кто ее будет восстанавливать? Или пусть так и остается? Но тогда через какое-то время вы опять будете иметь с ней те же проблемы, что и сейчас.

Дайте уже, наконец, украинцам танки и ракеты большей дальности, дайте им еще больше РСЗО, пушек, снарядов. Дайте им, наконец, самолеты и вообще, все чего они хотят. И пусть они как можно быстрее закончат этот кошмар.

Ведь наше дело правое. И враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!