Фрагмент из "интервью" путина собственному карманному "журналисту":

"Но то, что он где-то, выходя из вертолёта, ударился головой об этот вертолёт, — ну а кто у нас не ударялся где-нибудь головой?"

Это — о Байдене, которого он якобы хочет и в дальнейшем видеть президентом США, так сказать, "в защиту": дескать, вовсе он не больной, а как все.

"Защита" — по типу: "Ударенный-то он ударенный, да что сделаешь?"

Конечно, такая "защита" Байдену ну никак не на пользу, как и вообще утверждение, что именно он, Байден, — лучший президент США для россии, чем Трамп.

И кому путин на самом деле желает победы на выборах в ноябре, даже из этих слов понятно всем. Тот, кстати, уже оценил.