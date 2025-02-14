'Путин никогда не играет по правилам': Ермак рассказал, о чем говорил с Келлогом

Любой мирный договор не принесет реальных результатов для Украины без значительного давления на страну-агрессорку Россию. В то же время, ключевой задачей для РФ остается контроль над нашим государством.

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Соответствующие заявления сделал глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом в Мюнхене. В частности, еще одной важной темой разговора стала координация совместных усилий по достижению справедливого и длительного мира.

"Путин никогда не играет по правилам. Россияне уважают лишь силу и презирают тех, кто ее не применяет. Любые договоренности без сильного принуждения России не будут работать – контроль над Украиной остается для Кремля основой имперских амбиций", – говорится в сообщении.

По словам Ермака, совместными усилиями нужно заставить РФ заплатить настоящую цену за все совершенные преступления. Также в ходе разговора речь шла о продолжении поддержки Украины

"Этот вопрос безопасности не только нашей страны, но и всей Европы и мира. Помогать Украине сейчас – гораздо дешевле, чем противостоять более сильной России позже", – подчеркнул глава ОП.

Он добавил, что отдельно речь шла и о подготовке запланированных встреч на высшем уровне и визите спецпредставителя США в Украину.

"Благодарен за поддержку и готовность работать вместе для восстановления справедливости и безопасности", – резюмировал Ермак.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Кит Келлог отправился в Европу с рабочими визитами. Там он должен провести встречи с союзниками и партнерами для обсуждения вопросов Украины и прекращения войны. В частности, спецпредставитель примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиру НАТО и ЕС в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Келлог заявил, что не будет представлять мирный план для Украины на конференции в Мюнхене. По его мнению, делать это должен президент США Дональд Трамп.

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