'Путин не собирается отказываться от своих целей': Вениславский – о дальнейшем ходе мирных переговоров. Видео

Диктато РФ Владимир Путин не отказался от целей, задекларированных в 2022 году, однако за четыре года войны не достиг стратегических успехов. Именно поэтому Кремль пытается закрепить хотя бы политический результат через переговоры, требуя от Украины территориальных уступок, на которые Киев принципиально не соглашается.

Видео дня

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в интервью для OBOZ.UA в рамках проекта "Орестократия". В то же время ресурсная способность России вести войну приближается к критической черте – потери превысили миллион человек, а падение цен на нефть болезненно бьет по бюджету.

В таких условиях ключевым фактором может стать усиленное санкционное давление Запада и консолидированная позиция США и Европы. По словам собеседника, Путин стремится продемонстрировать внутренней аудитории образ "победы", поскольку российская пропаганда уже не способна скрывать масштабные потери и отсутствие реальных достижений на фронте. Кроме первых недель полномасштабного вторжения, РФ не смогла достичь никаких стратегических результатов.

Ключевым камнем преткновения в переговорах остается требование Москвы передать ей украинские территории. Киев считает это неприемлемым как с точки зрения Конституции, так и международного права. Единственный возможный компромисс, который обсуждается, – временные механизмы без де-юре признания оккупации, в частности идея демилитаризованных зон или свободных экономических территорий под международным контролем.

В то же время собеседник признает, что военное освобождение всех оккупированных территорий в краткосрочной перспективе крайне сложно. Война фактически перешла в позиционный тупик, где ни одна из сторон не способна быстро достичь решающего преимущества. На этом фоне решающую роль может сыграть позиция Соединенных Штатов. Хотя Вашингтон уже оказывает давление на Украину, существует вероятность, что администрация Дональда Трампа со временем усилит влияние именно на Россию, осознав нежелание Кремля идти на реальные компромиссы.

Отдельный блок переговоров касается гарантий безопасности для Украины. Без юридически обязывающих механизмов – вроде автоматической военной помощи в случае новой агрессии – ни одно мирное соглашение не обеспечит длительного мира. В противном случае, подчеркивает собеседник, Россия лишь использует паузу для подготовки нового удара.

Россия настаивает на закреплении контроля над Донбассом, а также на "замораживании" линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Украина же рассматривает любые договоренности исключительно как временные и не признает никаких территориальных потерь де-юре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, лидеры стран Европейского Союза вместе с партнерами из Канады провели очередные консультации по войне в Украине, заявив о намерении активизировать дипломатические усилия для продвижения мирного процесса.

Переговоры состоялись на фоне обострения информационной риторики со стороны России и дискуссий вокруг так называемого мирного плана Дональда Трампа. Участники встречи отметили, что нынешний этап требует максимальной прозрачности и честности от всех сторон, в том числе и от России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!