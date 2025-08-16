'Путин не собирается менять свою позицию': Бессмертный не исключил отставки Виткоффа

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске не имела результатов, на которые ожидал и рассчитывал американский лидер. И хотя публично он называет этот саммит хорошим и результативным, очевидно, что это не так. Поэтому в Белом Доме будет устроена "серьезная разборка" того, что произошло на Аляске, после которой можно ожидать отставку советника президента и спецпосланника Стива Уиткоффа.

Ведь Трамп поймет, что Уиткофф, специально или непреднамеренно, но обманул президента, когда уверял его, что главарь Кремля готов к диалогу. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал известный политик и дипломат, один из авторов Конституции Украины Роман Бессмертный.

"Я думаю, что в Вашингтоне будет серьезная "разборка" того, что случилось на Аляске. Ведь получается, что Уиткофф, принеся Трампу информацию о якобы готовности Путина, просто соврал. А Трамп должен на кого-то согнать злость. Если это не будет сторонник Украины Келлог или тот же Рубио, то, по моему мнению, именно Уиткофф может стать жертвой, потому что он действительно обманул Трампа", – отметил украинский дипломат.

Потому что очевидно, Путин взял курс на войну и не собирается менять свою позицию, пояснил Роман Бессмертный.

"Итак, что имеем? Диктатор РФ стоит на своем. А Трамп не сможет выйти из этой ситуации, пока не решит вопрос с нобелевской номинацией. Он этим бредит. Для него это идея-фикс, и он будет двигаться в этом направлении, теперь уже обманывая даже самого себя. Поэтому и прозвучало это "две-три недели". Потому что даже при всей своей тупости и недальновидности Трамп понимает: предмета для новой встречи нет", – отметил политик.

Понятно, что язык ультиматумов, от которого российский диктатор еще не отказался, неприемлем ни Украиной, ни Европой. Таким образом, "ситуация зависнет, а мы увидим какие-то импульсивные шаги со стороны Трампа", пояснил Роман Бессмертный.

Дипломат также прогнозирует, что кроме "импульсивных шагов" и увольнения Виткоффа, Трамп попытается вообще устраниться от проблемы войны в Украине.

"Трамп может устраниться и передать первенство в этом деле вице-президенту Вэнсу. Я подозреваю, что именно так и произойдет, потому что Трамп лично не выдержит еще одного подобного провала. Как это может произойти? Встреча запланируют в месте, куда сам Трамп физически не сможет или не захочет ехать. И тогда эту роль будет выполнять Вэнс. Это вполне возможный вариант", – предположил украинский дипломат и добавил, что и в такой ситуации "фигура Уиткоффа просто отпадает".

Переговоры на Аляске 15 августа

Напомним: Дональд Трамп оценил саммит на "10 из 10": по словам главы Белого дома, речь идет о "значительном прогрессе". В то же время президент США был вынужден признать, что пока "соглашение не достигнуто".

Причем американский президент прямо признал, что между Вашингтоном и Москвой осталось нерешенным "ключевое разногласие". Он отказался уточнять, какое именно.

От идеи заключения договоренностей о прекращении огня Трамп отказался. По его словам, "лучшим способом закончить эту ужасную войну является мирное соглашение, которое положит конец войне, а не просто соглашение о прекращении огня, которого часто не придерживаются".

Также Трамп анонсировал, что уже в понедельникк нему приедет президент Украины Владимир Зеленский. А в будущем ожидается проведение трехстороннего саммита с участием лидеров Украины, США и Российской Федерации.

