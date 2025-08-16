Трамп провалил встречу с Путиным по многим причинам, а мы получили несколько ужасных последствий. Интервью с Бессмертным

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Главной темой стало мирное урегулирование войны в Украине. На самом деле трудно представить событие, которое могло бы пройти лучше с точки зрения Путина, который публично не обещал прекратить нападение на Украину, но к которому при этом относились как к ценному другу.

В общем диктатор выглядел довольным и искренне воодушевленным, выходя из самолета. И у него были на это все основания. После трех лет дипломатической изоляции, санкций и выдачи ордера на арест по обвинению в военных преступлениях он только что приземлился на территории, возможно, самой могущественной страны в мире и был тепло встречен президентом США Трампом аплодисментами на красной дорожке.

Белый дом назвал встречу на Аляске "исторической". Это был именно тот визуальный образ, к которому стремился Путин, и это объясняет, почему он с энтузиазмом согласился на проведение встречи на Аляске. К сожалению, это знаменует конец его изоляции от Запада очень впечатляющим образом – вместо санкций и давления американский президент наградил российского эквивалентом государственного визита.

Главный результат встречи: Трамп расстилал красную дорожку перед Путиным и взамен получил очень мало. Из реальных итогов – перемирия нет, прекращения огня нет, воздушного перемирия тоже нет. Пока все остается как есть.

Фактически это выглядит как пощечина, но по крайней мере он пока не продал Украину. Трамп не стал ни выходить из переговоров, ни, судя по всему, полностью соглашаться на российские условия. Американский президент сообщил, что достиг с Путиным соглашения "по многим позициям", но "по некоторым" по-прежнему остаются разногласия. Он не стал объяснять детали и не ответил на вопросы журналистов. По состоянию на сейчас известно, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил и с Трампом отдельно, и вместе с европейскими лидерами и собирается в Вашингтон для обсуждения дальнейших шагов завершения войны.

Судя по демонстративной короткой итоговой пресс-конференции, переговоры больше провалились, чем приблизили нас к завершению войны. Вместо "шести-семи часов", о которых говорили предварительно, переговоры продолжались чуть больше двух с половиной. При этом делегации отменили запланированный ранее совместный обед и расширенную встречу представителей обеих стран. Путин и Трамп отказались отвечать на вопросы журналистов и сразу после брифинга стремительно уехали. Примечательно, что Трамп и Путин ничего не сказали даже по очевидному поводу – предотвращения глобального ядерного конфликта.

Трамп, как и обещал, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и союзникам из Европы, чтобы сообщить им итоги переговоров с Путиным и наметить дальнейшие действия. Но кажется, это все, что он выполнил, обещая перед встречей с Путиным. Например, ожидалось, что Трамп подготовит почву для следующей встречи с Путиным, в которой примет участие и Зеленский, но диктатор публично не подтвердил проведение второй встречи, хотя позже Трамп и заявил в интервью Fox News, что она таки состоится. Прекращение огня – Трамп отмечал, что надеется быстро достичь этого и будет очень недоволен, если этого не произойдет во время встречи с негативными последствиями для России. Но никакого прекращения огня объявлено не было, более того, эти двое даже не упомянули это в своих заявлениях. Кроме того, Трамп, похоже, еще и отказался от ранее обещанных "серьезных последствий" для России в случае отказа Путина. Отвечая на вопрос о вторичных санкциях в отношении РФ и Китая за покупку российской нефти, Трамп сказал: "Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, пока нам не надо об этом думать". Но предположил, что через две-три недели об этом снова можно будет подумать...

Своими мыслями о результатах встречи на Аляске в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Завершилась эта "историческая", как выразился президент Соединенных Штатов, встреча с российским диктатором Путиным. Сам Трамп заявил, что встреча прошла на "десять из десяти". Но, во-первых, потом куцая "пресс-конференция" – ее, собственно, и не было. Эти двое просто зачитали свои заявления и фактически сбежали от СМИ. Причем Путин нарушил протокол и выступил первым, хотя должен был бы начинать Трамп как хозяин. Во-вторых, продолжительность встречи чуть больше двух часов, а ведь планировалось вроде 6-7 часов. И даже не пообедали, хотя это планировалось и Трамп любит такие вещи. Самое главное – Путин получил красную дорожку. Трамп аплодировал ему при встрече, и это отметили журналисты с негативной точки зрения. Кстати, Белый дом сначала выложил это видео, а потом аплодисменты почему-то вырезал. Итак, давайте о главных результатах. Как вам кажется: Путин победил, Трамп проиграл? Или все выглядит сложнее?

– Если бы меня спросили, как можно назвать эту "сходку", я бы ответил просто: встреча двух моральных уродов. Один – неподготовленный, необразованный, а иногда и откровенно туповатый в поведении и лексике. Другой – типичный криминальный авторитет, который использует ФСБшно-КГБшные методы, чтобы запудрить мозги Дональду Трампу. Первое впечатление: полная неподготовленность Трампа к таким переговорам. Он провалил встречу. Хотя мог "выиграть", даже ничего особенного не делая, но уже с первого шага сам себя развалил.

– Трамп отдал очередную карту, как он любит говорить, то есть личную встречу, за просто так...

– Именно так. И было видно, что он "играет", но проигрывает с первой же ноты. Помните деталь: солдаты армии США стояли на коленях, расстилая ковер к трапу самолета. А Трамп шел дальше – метров 15 просто по бетону, потому что ему даже красной дорожки не хватило. Вот и вся суть трампизма: показное, бессодержательное и одновременно унизительное. А его слова "десять из десяти"? Такая же ложь, как и все его предыдущие заявления о "24 часах". Помните еще до начала: он говорил – "одна-две минуты, и все будет ясно". В итоге две встречи сократили до одной, даже за стол не сели. Это ответ на любой вопрос: встреча абсолютно пустая.

Еще один момент. Фраза Путина об "устранении первой причины". Я думал, он будет тянуть время, но он сразу влупил, словно молотком по голове Трампа.

– С Путиным все понятно: он получил максимум из того, что планировал. А Трамп? Ведь нет ни перемирия, ни прекращения огня. Даже упоминания о "воздушном перемирии", которое якобы должно было обсуждаться, не прозвучало, то есть нет ничего. Но при этом и Путин, и Трамп заявляют, что "договорились по многим вопросам". Остались какие-то мелочи, которые еще надо обсудить с Украиной и Европой. Неужели он действительно надеялся на какие-то договоренности или новые идеи? Как он любит говорить: "Я посмотрю, послушаю, прощупаю почву". Ну прощупал – и что получил?

– Я убежден, экс-советник Болтон прав: Трамп одержим Нобелевской премией мира. Его ничто не останавливает. Для него не имеют значения ни моральные падения, ни аморальные уступки – даже рукопожатие с уголовным преступником. Он бредит этой премией, потому что для него особенно болезненно, что Обама имеет Нобеля, а он – нет. Это для него смертельно обидно, это его "идея фикс". Он готов на все: хоть с московским фюрером, хоть с Лукашенко – чтобы записать себе "историческое примирение". Но на этот раз на выходе к СМИ он молчал. Почему? Потому что сказать было нечего. Все, что он мог бы произнести после такой унизительной встречи с Путиным, ему сразу же припомнили бы и в Киеве, и в Брюсселе, и в других европейских столицах. Он понял: его просто растоптали. И вместо ответа он сбежал – переложив ответственность: мол, теперь решение должен принимать Зеленский и немного европейские лидеры. Фактически он сбежал от роли, которую должны были бы сыграть Соединенные Штаты.

Еще буквально несколько моментов о пресс-конференции. Там есть ряд невербальных сигналов. Вы уже упоминали о нарушении протокола, когда сломали очередность, но еще осанка, мимика, сжатые губы Дональда Трампа... У него же достаточно пышные губы, но здесь – сомкнутые, крепко сжатые, фигура сгорбленная. Это означало, что он люто ненавидел ситуацию, в которой оказался. Он ненавидел журналистов перед собой и одновременно был настолько увлечен фигурой московского фюрера, что Путин просто сыграл на слабостях Дональда Трампа. Да, эти фразы: "Вот если бы вы были, то не было бы..." или "Я же предупреждал Байдена..." – это прямое топтание по Байдену. Это и есть Дональд Трамп. Но на самом деле он выглядел беспомощным.

Вторая вещь, которая читалась на его лице: "Я же не получу Нобелевскую премию". И это его безумно раздражало – он все время сжимал губы. Когда он говорил свои жалкие две минуты, он просто выжимал слова из себя, возненавидев этот момент. Но восхищение московским фюрером все равно заставило его действовать – и убегать. Это был побег от журналистов! А Трамп же любит разводить демагогию, указывать. Здесь он просто запнулся и убежал.

– А вот насчет экономических вопросов. Почему они даже этого не согласовали? Потому что с санкциями все понятно: Путин четко дал понять – войну продолжаю и мне безразлично, будет ли снятие санкций. Но он вез с собой большой блок экономических представителей. А получилось, что ничего.

– Пан Роман, во-первых, это "большое количество бизнеса" – это ложь. Не было там никакого бизнеса. Была огромная стая пропагандистов – и все. Во-вторых, для Путина главное было – сам факт встречи. Ему было не важно содержание. А присутствие нескольких бизнес-лиц – это бутафория.

Что до Трампа: он пытался закрыть тему фразами "Мы все решили, все обсудили". Но это вымышленные вещи. Три часа с переводчиком – это полтора. А дальше делите пополам: получается, по сути, пол-урока. Содержания – ноль. И вот эти две минуты его выступления и были доказательством, что это пустота. Кстати, обратите внимание: Трамп всегда финализирует любую результативную встречу обедом. Даже после скандала 28 февраля украинскую сторону все равно пригласили в Вашингтон на обед. То, что наши не пошли, – другое дело. Но здесь даже расширенную встречу отменили. Почему? Потому что было обсуждение пустых тем, которые обязательно бы просочились через кого-то.

– Почему тогда Трамп пытается показать, будто все хорошо, хотя все видят провал? Это его тактика? Ведь перед встречей он заявлял: "Я буду очень недоволен, если не будет прекращения огня". Ни слова не прозвучало ни о прекращении, ни о перемирии. Он грозился: "Наложу санкции на Россию". А в результате – "посмотрим через 2–3 недели". Никаких санкций – против России. Что это такое?

– Первое и самое главное: что бы Трамп ни сделал, результат всегда будет объявлен "победой". Это его стиль. Второе: возле него нет команды, которая способна грамотно работать с информационным пространством. Третье: в ближайшие дни его просто разнесут в медиа, а тем временем мир будет накормлен кремлевской пропагандой. И это самое худшее. Он потерпит колоссальное поражение, которое еще больше разрушит его авторитет. А вместе с тем страдает авторитет самих Соединенных Штатов. Вот в чем беда.

В результате имеем: московский фюрер встречается с Трампом, тянет время, санкции не вводятся. И скоро мы увидим победные заявления Си Цзиньпина и Путина на праздновании юбилея победы над милитаристской Японией в Китае. Трампа там не будет, а это значит, что тема роли Америки во Второй мировой будет провалена. А если еще и Нарендра Моди приедет...

...и президент Бразилии Лула да Силва...

– Вот именно. Если там появится бразильский Силва, тогда вообще: "Ну что ты наделал, Дональд?"

– Относительно интервью Fox News, где он уже несколько больше сказал, фактически перебросив продолжение на Украину. Например: "Украина все равно будет вынуждена согласиться. Россия – большая сверхдержава, а Украина нет". И снова: "Теперь дело за Зеленским, ему будет предложено соглашение, которое Украина может и отвергнуть". Фактически признал, что говорили о территориях, и говорили в тональности Путина.

– Еще раз подчеркну: "устранение первопричин" – это не какие-то кусочки территории. Это ликвидация Украины как государства и украинцев как нации. Но для Трампа "территория" – это участок под застройку. Вот и все его мышление. Когда Путин произнес "устранение первопричин", это означало возврат к 1991 году: выход НАТО из Центральной Европы, восстановление влияния Москвы, фактически новый Варшавский договор. Это вывод американских войск из региона, где они доминируют, – только в Румынии 20 тысяч контингента. То есть это не столько вызов Украине (мы и так уже в процессе, мы платим кровью), а удар по НАТО, по самим США. Но Трамп этого даже не осознал. Он вышел и начал рассказывать: "Пусть Зеленский соглашается".

Кто ты такой, Дональд, чтобы за Украину решать? Ты мог бы помочь, но ты не просто показал свою моральную никчемность, но и доказал, что ты бездарь, которая не способна ни вести разговор, ни аргументировать. Наконец, когда Путин ляпнул об "устранении первопричин", Трамп мог хотя бы переспросить: "Разъясните, что вы имеете в виду". Чтобы журналисты услышали все претензии, которые московский фюрер выдвигал Америке. А вместо этого что? Сидел, надулся, сжал губы. На лице читалось: "Давай, Володька, убегаем, потому что журналисты сейчас нас камнями забросают". И они убежали.

Так и выглядело: куча невербальных сигналов, которые просто разоблачают эту пустую фигуру. Трамп не способен ни себя собрать, ни уж тем более вести поединок с КГБшным московским фюрером.

– Который к этому готовился.

– Абсолютно так.

– Хорошо, а что дальше? Какое развитие событий можно ожидать? Трамп получил, мы надеемся, какую-то информацию от Путина, как он того и хотел. И что теперь? Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и лидерам стран НАТО, что Владимир Путин заинтересован во "всеобъемлющем" мирном соглашении, а не в прекращении огня, пишет Axios по результатам телефонного разговора. Трамп в ходе разговора отметил, что "быстрое мирное соглашение лучше прекращения огня". Будет ли давление со стороны Соединенных Штатов в той формуле, которую пытается протолкнуть Путин, или это будет просто передача позиции: мол, решайте сами и продолжайте войну, а я постою в стороне и понаблюдаю?

– Нет, он не будет только наблюдать. И я надеюсь, что присутствие на встрече Рубио даст возможность и европейцам, и Украине дальше работать в этом дипломатическом направлении. Очевидно, что Трамп, как мы с вами и прогнозировали, может устраниться и передать первенство в этом деле вице-президенту Вэнсу. Я подозреваю, что именно так и произойдет, потому что Трамп лично не выдержит еще одного подобного провала.

Как это может произойти? Скорее всего, так, как уже начало вырисовываться вчера: встречу запланируют в месте, куда сам Трамп физически не сможет или не захочет ехать. И тогда эту роль будет выполнять Вэнс. Это вполне возможный вариант. Может, и Марко Рубио, но тогда фигура Уиткоффа просто отпадет.

Я думаю, что в Вашингтоне будет серьезная "разборка" случившегося на Аляске. Ведь получается, что Уиткофф, принеся Трампу информацию о якобы готовности Путина, просто соврал. А Трамп должен на кого-то согнать злость. Если это не будет сторонник Украины Келлог или тот же Рубио, то, по моему мнению, именно Уиткофф может стать жертвой, потому что он действительно обманул Трампа.

Потому что, как мы видим, Путин не собирается менять свою позицию. Он взял курс на войну, он продолжает повторять мантру об "устранении первопричин" и "законных интересах". Помните, я говорил, что Трамп еще услышит этот термин – "законные интересы"? Вот он уже звучит.

Из-за ограниченного времени Путин даже не успел вбросить еще один любимый тезис – о "неделимости глобальной безопасности". Это была бы вообще вершина: загнать Америку за Урал. Но все еще впереди.

Итак, что имеем? Диктатор РФ стоит на своем. А Трамп не сможет выйти из этой ситуации, пока не решит вопрос с нобелевской номинацией. Он этим грезит. Для него это идея фикс, и он будет двигаться в этом направлении, теперь уже обманывая даже самого себя. Поэтому и прозвучало это "две-три недели". Потому что даже при всей своей тупости и недальновидности Трамп понимает: предмета для новой встречи нет. А перекладывание ответственности на Зеленского или на европейцев – это отсутствие реального ответа. Потому что он прекрасно понимает: фюрер продолжает говорить на языке ультиматума. А ультиматум не примут ни Украина, ни Европа. Итак, ситуация зависнет, а мы увидим какие-то импульсивные шаги со стороны Трампа. Тот дискомфорт, который он получил от этой встречи, он должен где-то реализовать.

– Что касается формата встречи – почему в последний момент именно формат 3х3, а не 1х1, как планировалось изначально? То есть уже с самого начала стало понятно, что что-то происходит не так, как предполагали несколько дней назад. Это что – Трампа не захотели оставлять одного, потому что будет совсем плохо? Или просто все поняли, что ничего не произойдет, поэтому и сократили формат до минимума?

– Помните, я всегда обращал внимание, как Дональд Трамп проводит встречи в Овальном кабинете. Он сидит, а рядом – его "гвардия": Вэнс, Рубио, Келлог, еще кто-то.

– Которые постоянно его вербально подстраховывают...

– Да, ведь он не способен вести содержательный диалог сам. Поэтому и взял их с собой. Почему именно Рубио и Уиткофф? Очень просто. Уиткофф – человек с определенными контактами с Путиным. А Рубио – это единственный системный политик возле Трампа со столь высокой должности. Кэллога там не терпели бы, и все писали, что Россия его вообще оттолкнула.

С российской стороны тоже все понятно: Лавров – статист, он озвучивает только то, что скажут. А вот Ушаков – это правая рука кремлевского фюрера в международных отношениях: педантичный, точный, классический "кагэбист", который прекрасно знает, как все работает. Так что фактически это был разговор "два на два": Трамп и Рубио против Путина и Ушакова.

– Теперь относительно возможной встречи Путин – Зеленский –Трамп. Президент США и до, и после встречи с Путиным заявлял, что хочет такого разговора. Многие отмечали: в этих его словах было немало непонятного, но желание продемонстрировать подобный формат – очевидно. Потому что эта фотография, где он стоит между Путиным и Зеленским, для него же фактически "номинация на Нобелевскую премию". Это, кажется, все, к чему он стремится. По вашему мнению, можно уже забыть о таком формате хотя бы на долгое время?

– Я не вижу никаких шансов в нынешней ситуации на такую встречу. И именно поэтому позиция Украины должна стать еще более жесткой. Сейчас президент вместе с военно-политическим руководством и европейцами должен выработать твердую линию – и относительно самого переговорного процесса, и относительно требований, и относительно систематизации отношений между Европой и США.

Я прекрасно понимаю: ни один из европейских лидеров – даже те, кто якобы "дружат" с Трампом, – прямо ему этого не скажет. Но очевидно, что с Рубио, Келлогом надо говорить прямо. Или вы строите отношения, которые приносят результат, или вы просто вредите. Потому что встреча на Аляске принесла только вред – демократии, свободе. Трамп ее провалил лично. И вместе с этим проваливает авторитет Соединенных Штатов.

Неважно, что сегодня или завтра скажет Fox News или другие каналы, которые его обслуживают. Факт в том, что он разбил авторитет Америки. А московские мусорщики сейчас будут показывать "доминирование Кремля" в этой встрече. И бить они будут не по Трампу, а по Украине, Европе. Вот в чем опасность.

То, что надо донести до Рубио и других в Вашингтоне: вы разрушаете собственные авторитеты и наносите колоссальный вред не только Украине и Европе, но и самой коалиции демократий. А дальше мы увидим просто шабаш в Пекине в ближайшие дни.

– А что касается бизнеса? Трамп постоянно повторял – и до встречи, и во время пресс-конференции, и после – мол, "они хотят вести бизнес, и мы тоже хотим, но после прекращения войны". Но ведь очевидно для Путина – это вторично, он прямо заявляет: его интересует война. Пока я не получу, что хочу здесь, – не будет ничего там.

– Самолет еще не успел приземлиться, как СМИ уже распространили "новость": якобы Путин подписал указ о возвращении ExxonMobil к разработке углеводородов на Сахалине. Это правда или ложь – мы не знаем. Верить россиянам, этим патологическим лжецам, – бессмысленно. Но сам факт появления такой информации свидетельствует: система Кремля готова говорить о "сотрудничестве". Хотя, пан Роман, давайте честно: серьезного сотрудничества никогда не было. Это были лишь попытки, которые в конце концов всегда завершались конфискациями.

– Да, все всегда заканчивалось конфискацией американских активов.

– Абсолютно верно. Поэтому я не верю в эти сказочки об "обмене": мол, мы разрабатываем на оккупированной территории, а вы – на Аляске. На кой черт Америке нужно присутствие российского идиота в разработках полезных ископаемых на Аляске? Американцы же прекрасно понимают: впустить этого мерзавца на порог – означает перевернуть весь дом вверх дном.

Да, какая-то торговля есть, что-то поставляют. Но все это мелочи с точки зрения масштабов и возможностей США. Россия – черная дыра. В международной торговле ее просто нет: это лишь сырьевой придаток. Так на нее смотрели испокон веков и так же смотрят сегодня. Большая территория, ресурсы – но порядка нет, все держится на дикой репрессивной системе. Поэтому я не верю в эти слова. Это скорее попытка при очевидном провале хоть как-то его замаскировать.

– Что касается гарантий безопасности? По крайней мере от Трампа мы впервые начали слышать это словосочетание – "гарантии безопасности для Украины". Он еще перед встречей сказал, что да, в рамках НАТО это невозможно, но в рамках каких-то европейских стран – возможно. С Путиным, я так понимаю, они это тоже обсуждали, ведь диктатор на пресс-конференции цинично заметил: мол, да, Украина должна, возможно, иметь какие-то гарантии... и бла-бла-бла. Но ведь для него главное – чтобы Украина этих гарантий не получила. Потому что ему нужна не какая-то там Донецкая область. Ему нужна как минимум вся Украина. Поэтому для него это едва ли не самое главное: чтобы у нас не появились реальные, действенные гарантии. По вашему мнению, после этой встречи – как с этим вопросом?

– В течение дня до обеда 15 августа в Европе доминировала позиция, озвученная Киром Стармером: Великобритания не собирается вводить военный контингент. А уже в 16:30, посещая одну из частей, министр обороны Британии заявил, что тридцатитысячный контингент готов к вводу.

Я всегда очаровываюсь британской дипломатией. Она конкретна, целеустремленна и чрезвычайно прагматична. Это означает: до 16 часов европейцев ориентировали на одну линию поведения, а после – все поняли, что ситуация резко изменилась. Все, о чем договаривались до этого онлайн, осталось в прошлом. Это изменение позиции Лондона – ключ к решению ситуации. Это еще раз подчеркивает: система безопасности Европы движется к автономизации.

Я напомню, что в этой системе координат Украине отведена огромная роль. Поэтому французы, немцы и британцы сейчас будут проводить очень активное взаимодействие, чтобы реализовать планы, которые уже подготовлены штабами Франции и Британии. Я когда-то с вами уже это обсуждал.

Варианты готовы: корпус в составе 60 тысяч, расписаны роли каждого государства. Дальше все будет зависеть от Вашингтона и от того, как Трамп на это будет реагировать. Для европейцев было бы хорошо, чтобы он или уже работал вместе с ними, или сказал: "Ариведерчи, Европа берет все на себя".

– То есть нужна определенность, чтобы понимать, как действовать.

– Совершенно верно. Я прекрасно понимал, что Стармер сказал то, что "надо сказать", а не то, что на самом деле есть. Потому что на уровне штабов эта ситуация уже очень далеко зашла. Она даже просочилась в специализированную литературу, где все расписано. Просто Стармера, очевидно, включили в игру после определенных консультаций – чтобы не давить на Трампа перед его разговорами. А когда стало понятно, что с Трампом ничего не получится, то уже выступил министр обороны. А он очень прямолинейный: "Мы сформировали, мы готовы, мы будем действовать".

– А возможен ли вариант – еще до прекращения огня – введения европейских контингентов на территорию Украины?

– Это возможно только тогда, когда Европа увидит, что Москва готовит планы нападения на страны НАТО. Тогда – да. И то, что мы видим сейчас: постоянные провокации российской военщины, напряжение растет. Все будет зависеть от того, насколько серьезной и убедительной будет информация. Потому что Украина – это плацдарм, чрезвычайно важный и для европейской безопасности.

– Российский диктатор – не единственный, которого президент США освобождает из дипломатической изоляции. Перед встречей Трамп позвонил беларускому диктатору Лукашенко. Сказал, что имел прекрасный разговор и ждет личной встречи. И все это выглядит так, будто Трамп – адвокат дьявола, то есть диктаторов. Ну ладно, еще с Путиным можно объяснить: большая страна, ресурсы, ядерное оружие... Но Лукашенко? Для чего вытаскивать этого персонажа из подземелья? И даже говорить о возможном визите в Беларусь – при том, что о визите в Украину он и словом не обмолвился. Что это вообще было?

– Во-первых, все, что говорит Трамп, надо воспринимать очень легко. Во-вторых, перед встречей на Аляске он лично звонил многим европейским лидерам, ища место для переговоров. Это его стиль – постоянно бросаться к телефону. Я работал со многими политиками. Есть две категории: одни сразу бегут звонить, другие – думают, советуются, ищут решения. Трамп из первых.

Поэтому он имитировал процесс. Телефон Лукашенко – это скорее театральный реквизит. А кому еще звонить? Серьезные политики поняли бы, что это пустота. Поэтому и выбрали беларуского диктатора – чтобы и ему подыграть, и выдать видимость активности. На самом же деле это выглядело как комедия, устроенная двумя персонажами – КГБшным Путиным и Трампом. Иначе как позорищем это не назовешь.

– И еще один момент. Предложение Путина провести встречу в России. Трамп сказал: "С радостью, но меня за это будут критиковать". Это реально после такого результата переговоров на Аляске?

– Нет, это надо исключить. Глядя на Трампа, я видел, что он едва доигрывал эту роль. Ему все это осточертело, это читалось на его лице.

– Но и давления на РФ с его стороны мы не дождемся?

– Пан Роман, какое давление? Посмотрите, что сейчас пишут индийские обозреватели: мол, цель Трампа – поиграть с Россией и выторговать для себя выгоды в сфере пошлин и тарифов. То же самое касается и Китая. А это означает: идет перегруппировка мира, поиск новых центров силы. И здесь меня больше всего беспокоит Европа. Именно она должна взять на себя роль центра демократии и свободы. Потому что из Вашингтона уже ничего не будет. Надо понимать: Трамп – это начало конца Америки. Это уже видно. И на подходе там Вэнс... Поэтому главное сейчас – сохранить Америку, сохранить Европу. Потому что колокольчик уже слишком громкий.